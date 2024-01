INAI promueve transparencia con juicios de amparo por omisiones del Senado

El Poder Judicial dictó la sentencia del amparo 1714/2022 y ordenó al Senado designar a dos comisionados del INAI; también con el apoyo del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, el Consejo Consultivo del INAI se impuso sobre el Senado que promovió múltiples recursos para retrasar el proceso.

Ante la omisión del Senado y el incumplimiento de su obligación constitucional desde hace más de un año con ocho meses, la titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dictó sentencia en el juicio de amparo 1714/2022 y ordenó el nombramiento de dos comisionados del INAI , dijo el Consejo Consultivo del INAI.

La sentencia precisa que el Senado deberá votar y designar a las personas en las vacantes de comisionada o comisionado en el pleno del INAI, y exige sesionar de forma extraordinaria. El juicio de amparo fue promovido por el Consejo Consultivo del INAI, en colaboración con el Consejo Nacional de Litigio Estratégico.

El Senado intentó múltiples recursos para retrasar el proceso y no cumplir con diversos requerimientos, que le obligaron a convocar al pleno de esa Cámara y votar de forma fallida propuestas para ocupar las vacantes de comisionadas y comisionados. Incluso, a través de 5 de 9 miembros de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), donde uno firmó por ausencia, y que fue votado de forma económica por la asamblea, dio por concluidos los procedimientos para nombrar a los integrantes del pleno del INAI, con la intención de que la jueza considerara sobreseer el amparo, esto es terminar el juicio, con la promesa de iniciar nuevos procedimientos , dijo el CC del Inai.

En su sentencia, que es un precedente debido a que el demandante es un Consejo Consultivo Ciudadano, la Jueza Celina Angélica Quintero Rico destacó la falta de funcionalidad del INAI que afecta los derechos humanos; deja indefensa a la ciudadanía porque no puede ejercer plenamente su derecho a la información, ni garantizar la protección de sus datos personales.

En un segundo punto Quintero Rico, dijo que en virtud de que el INAI debe contar con la totalidad de quienes integran el pleno, las omisiones del Senado son contrarias a la Constitución, ya que impiden la designación de comisionadas y comisionados, y no permiten su correcto funcionamiento.

Refirió que cuando concluye el término y se genera una vacante en el pleno del INAI, el Senado tiene plazos para convocar; por ende, la designación de la comisionada o el comisionado que sustituirá debe tenerse en ese preciso momento.

La jueza también indicó que la obligación de nombrar a las comisionadas y los comisionados no se cumple por el simple hecho de que se haya intentado la votación; ello no es suficiente para considerar que se atendieron las omisiones reclamadas; mientras el Senado no designe, las omisiones no serán subsanadas y no concluirá el proceso.

Finalmente Quintero dijo que el principio constitucional de regularidad en el funcionamiento de los órganos del Estado, se traduce en garantizar el desempeño de sus atribuciones de manera continua y normal; la participación del Senado en la elección de quienes integran el pleno del INAI, debe salvaguardar su funcionamiento regular y el ejercicio de sus facultades, sin que pueda haber un retardo injustificado en los nombramientos.

También refieren en un comunicado que “la sentencia del Poder Judicial confirma que al Consejo Consultivo le asiste la razón política, social y legal al defender al INAI y los derechos humanos de transparencia y privacidad de la ciudadanía”.

Por otro lado, el Consejo Consultivo ha discutido diversos aspectos que están afectando el funcionamiento del INAI, que amenazan su existencia y permanencia.

Por lo anterior, el Consejo Consultivo reiteró su reciente recomendación del 7 de diciembre de 2023, que en el numeral 10 precisa: “Atender de manera puntual y en la vía oficial cualquier requerimiento del Órgano Interno de Control del INAI, así como de otras instancias de supervisión y vigilancia a las que estén sujetos los servidores públicos y el propio Instituto.”

Finalmente el CC menciona que “la sociedad civil, la ciudadanía y el Poder Judicial exigen al Senado que cumpla con México y su obligación constitucional, concluyendo el proceso de designación de todas las personas que ocuparán las vacantes del pleno del INAI”

