AMLO anuncia más austeridad republicana; plantea usar recursos del Inai para pensiones de trabajadores

Al anunciar que en el último tramo de su gobierno se reforzará la austeridad republicana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, propuso que para fondear las aportaciones de Gobierno federal a las pensiones de los trabajadores se utilicen recursos de organismos autónomos como el Inai.

“Sobre los recursos, la parte que nos corresponde a nosotros la vamos a obtener porque vamos a proponer más austeridad republicana”, subrayó AMLO en la conferencia de prensa matutina.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 17 de enero de 2024. https://t.co/dzAQu1iPUl — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 17, 2024

“Lo que ahorremos para que no le cueste tanto el Gobierno al pueblo (…) se hará un ajuste y va a destinarse a ese propósito. Hay muchas estructuras improductivas, todas las que crearon para proteger la corrupción, los organismos autónomos que se crearon en contra de la gente para proteger, ahí hay muchos ahorros”, explicó AMLO.

“Imagínense, el Inai, mil millones cuesta mantenerlo, por qué no esos mil millones se van a fondo de pensiones”, refirió el mandatario, tras reiterar que con la reforma a esta área se busca que el trabajador se jubile con el 100 por ciento de su último salario.

“Pero nosotros vamos a aportar lo que nos corresponde y vamos a tener una proyección. Se va a hacer una corrida financiera, es lo que se está trabajando para lograr el objetivo de que el trabajador se retire y jubile con su sueldo completo”, agregó AMLO.

En días pasados, AMLO adelantó que enviará un gran paquete de reformas constitucionales el 5 de febrero próximo, que incluye además de pensiones, el salario mínimo, la electoral y al Poder Judicial.

AMLO aclaró que el Gobierno federal no pretende quedarse con los ahorros de los trabajadores. “¡Zafo!, yo no soy ratero, no soy corrupto (…) Yo no soy rata”, aseguró.

AMLO resaltó que sus propuestas buscan erradicar las reformas del “periodo neoliberal”, al destacar la iniciativa para que el salario mínimo suba siempre por encima de la inflación y la transformación del sistema de pensiones, cuyas reformas con los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, afectaron a este sector.

“Que podamos reivindicar a los trabajadores, luego de esas reformas que aprobaron en el periodo neoliberal, que son contrarias a los derechos laborales. No sé cómo se aprobó eso, esa reforma de pensiones, donde un trabajador termina su vida laboral y su pensión no es ni siquiera la mitad de su sueldo”, apuntó AMLO.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR