¿Qué contestó AMLO sobre que Tim Golden no acudirá a la mañanera?

Tras confirmar que el periodista Tim Golden declinó acudir a la mañanera para aclarar su reportaje por el supuesto narcoapoyo a su campaña en 2006, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el trabajo “fue un pedido” de la DEA, sin embargo, aclaró que no presentará acciones legales en contra del comunicador ni del medio ProPublica.

AMLO afirmó que “se metieron en un problema porque no voy a dejar de denunciarlos”, ya que la respuesta que le mandaron ayer deja en claro que están vinculados al gobierno de Estados Unidos, que no hacen un periodismo independiente.

“Ellos mismos dicen que les pidió la DEA no dar a conocer sus fuentes y le hicieron caso y hablan de una asociación de estas llamadas asociaciones no gubernamentales o de la sociedad civil que son apéndices de las agencias que reciben dinero del gobierno”, señaló AMLO.

#ConferenciaPresidente | Viernes 9 de febrero de 2024. https://t.co/EsExqcFZVd — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 9, 2024

AMLO advirtió que “aquí se toparon con pared porque nosotros no somos corruptos ni tenemos relaciones de complicidad con nadie y por eso se metieron en un problema porque yo no voy a dejar de denunciarlos y no voy a dejar de decir que ese periodista premiado dos veces es un calumniador, que estaba vinculado, cuando fue corresponsal, a Carlos Salinas”.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, AMLO dijo que “(Tim Golden) desapareció, se fue y ahora que regresa”, sobre todo, afirma que “les pidieron el reportaje, fue pedido y no quieren decir quiénes fueron las fuentes y si calumnian eso sí lo pueden hacer”.

AMLO adelantó que no presentará alguna acción penal, porque, estimó, es mejor el debate abierto, pues ayuda más a que se transparente porque tenían engañadas a muchas personas.

“Cuando se publicaba un reportaje en medios, en especial de Estados Unidos, qué barbaridad, ponían a temblar a todo mundo pero ya no porque poco a poco se va descubriendo así como hay un Loret de Mola aquí, hay un Tim Golden, es lo mismo”, incluso AMLO ironizó: “en una de esas es hasta mejor Loret de Mola”.

AMLO muestra editorial de ProPublica

AMLO leyó algunos fragmentos de la carta enviada por ProPublica a la Presidencia sobre los señalamientos que hizo en su contra luego del reportaje donde lo vinculan con un presunto financiamiento de dos millones de dólares a su campaña en 2006, cuando era candidato del PRD.

Editorial mostrada en la mañanera. Foto: Especial.

“O sea la DEA les dijo no revelen sus fuentes, lo están confesando, pero luego de que aparece esto viene el mensaje como es que le dicen hashtag #NarcoPresidente tuvo 170 millones de vistas y más de la mitad supuestamente se dieron en Argentina, Colombia, hasta en Holanda.

“¿Quién tiene un aparato de robots porque 170 millones, para un mensaje así? 170 millones de vistas y el doble de los que difundieron en México (…) Estamos hablando de las grandes ligas, del hampa de la política y del periodismo”, cuestionó AMLO.

AMLO indicó que se exhibe más este tipo de periodismo en la conferencia mañanera que presentar una nota diplomática. Sostuvo que hay que castigar a los que cometen delitos pero lo más importante es prevenir, además de que se tiene que seguir denunciando.

“Lo mismo Tim Golden famosísimo, dos premios mundiales, un reverendo calumniador y sus publicaciones igual, esto no tiene que ver con el periodismo ético”, insistió AMLO.

AMLO hizo referencia a que lo acusaron de haber sostenido una llamada con Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, lo cual si fuera verdad debía renunciar, pero ese tipo de calumnias, “no dudo que estén metidos los del bloque conservador de México, Claudio X. González y otros más.

“Pero esto tiene una connotación más allá de los grupos opositores del país. Es una conspiración, es un acto de subversión pero no pasa nada”, concluyó AMLO.

