Continuar con la 4T quiere decir seguir apoyando a la Huasteca Potosina: Claudia Sheinbaum.

La continuidad de la Cuarta Transformación significa, seguir impulsando obras de infraestructura en San Luis Potosí, como la construcción del aeropuerto de Tamuín, la ampliación de carreteras, así como la llegada de los trenes de pasajeros al estado, así lo aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México, durante la Inauguración de la carretera Ciudad Valles - Tamazunchale, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

’’Continuar con la Cuarta Transformación quiere decir seguir apoyando a la Huasteca Potosina, por eso me comprometo con ustedes a que el próximo año iniciamos el aeropuerto de Tamuín. Y que esta carretera la vamos a llevar hasta Huejutla, para que pueda llegar a Pachuca y después a la Ciudad de México, también, nada más que esa la vamos a iniciar más tarde, de Ciudad Valles hasta Tampico, vamos a arreglar esa carretera’’, anunció.

Asimismo, con la continuidad de la 4T, Claudia Sheinbaum destacó la consolidación de los trenes de pasajeros, los cuales llegarán hasta San Luis Potosí, con el objetivo de seguir con un gobierno que impulse el desarrollo de las y los mexicanos.

’’El presidente ya inició el rescate de los trenes de pasajeros, lo hizo en el sureste, con el Tren Maya, con el Interoceánico (...) Pues ahora vamos a ir hacia el norte, lo dije la última vez que estuvimos en la ciudad de San Luis, vamos a traer el tren hasta San Luis Potosí. Por eso hablamos de continuidad de la Cuarta Transformación, porque vamos a ser un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo’’, puntualizó.

Frente a las y los potosinos, Claudia Sheinbaum, aseguró que el segundo piso de la 4T significa seguir gobernando con los principios de la transformación: ‘’Por el bien de todos, primero los pobres’’, ‘’No puede haber gobierno rico, con pueblo pobre’’, ‘’Con el pueblo todo, sin el pueblo nada’’, pero además enfatizó que significa fortalecer todos los Programas del Bienestar, creados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la implementación de nuevos apoyos como: Una pensión para mujeres de 60 a 64 años; una beca para estudiantes de preescolar a secundaria de escuelas públicas y el programa de salud casa por casa para adultos mayores, ‘’Hoy por ustedes, mañana por nosotros’’.

Clic aquí para reproducir video Gráfico: La Razón de México

’’Sigue el tiempo de Transformación, continúa el tiempo de Transformación porque nos corresponde, porque ese fue el mandato del pueblo de México, continuar con lo que inició el presidente y ¿qué quiere decir continuar con la Cuarta Transformación? Primero seguir con los mismos principios, las causas que dieron origen a nuestro movimiento, la forma en la que ha gobernado el presidente (...) Pero además continuar con la Transformación quiere decir mantener, garantizar, fortalecer todos los Programas del Bienestar que iniciaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador’’.

’’Además son tres nuevos programas: El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad, a todas, va iniciar en el 2025 (...) El segundo programa, vamos a apoyar con una beca, ahora el presidente apoya a los niños, niñas de escasos recursos, ahora vamos a apoyar a todos los niños y niñas que estudian en escuela pública con su beca, preescolar, primaria y secundaria (...) Y el tercero para fortalecer el programa de adulto mayor, el apoyo, la pensión, vamos a llevar médicos, médicas, enfermeros, enfermeras a las casas de cada adulto mayor, para que haya salud casa por casa’’, explicó.

La presidenta electa de México, hizo énfasis en que la 4T también quiere decir dar paso a nuevas formas de hacer política, desde la igualdad con el tiempo de mujeres, pero también desde avanzar en la democratización con la Reforma al Poder Judicial, que quiere decir: ‘’Que el poder judicial también lo elija el pueblo de México, para que le rinda cuentas al pueblo de México y esa fue una decisión que también tomó nuestro pueblo el pasado 2 de junio’’.

Finalmente, Claudia Sheinbaum celebró la transición histórica que se vive actualmente en el país, la cual es de frente al pueblo de México, gracias a la transparencia que caracteriza a la Cuarta Transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

’’Me ha tocado algo extraordinario, conozco al presidente desde hace 24 años que vengo trabajando con él (...) Y ahora, — como todo lo que hace el presidente, que es histórico —, pues me ha tocado vivir esta transición histórica, ya visitamos todos los estados de la República y ahora lo acompaño para inaugurar las distintas obras que desarrolló, y lo digo con gusto, con orgullo, y siempre lo vamos a decir, que Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente que ha gobernado nuestro país’’, concluyó.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró que el pasado 2 de junio en las elecciones, el pueblo de México mostró tener una gran conciencia política al elegir seguir con la Transformación.

’’La gente demostró que está preparada pero con excelencia para el ejercicio de la democracia, se dio un ejemplo en la pasada elección, eso fue gracias a la Revolución de la Conciencias (...) Entonces estoy muy contento porque yo siempre he pensado igual que, como Claudia lo acaba de decir, que con el pueblo todo y sin el pueblo nada’’, dijo.

Además, se mostró contento por la elección de Claudia Sheinbaum como la próxima presidenta de México, pues aseguró que es una mujer preparada, de buen corazón y con gran amor por las y los mexicanos.

’’Me voy muy contento por todo lo que se ha hecho en beneficio del pueblo, y me voy también muy contento porque quien me va a sustituir es una mujer extraordinaria, excepcional. Me puedo ir tranquilo a Palenque, Chiapas. Conozco a Claudia desde hace mucho tiempo, es una mujer muy preparada (...) Pero además es una mujer con convicciones, con muchos principios, de buen corazón, con buenos sentimientos, entonces por eso estoy muy tranquilo y me voy muy satisfecho’’, finalizó.

A la Inauguración de la carretera Ciudad Valles - Tamazunchale, también asistieron Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México (SICT); Jesús Antonio Esteva Medina, próximo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México (SICT) y Juan Pablo De Botton Falcón, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

JVR