Contradicen a AMLO por entrega de recursos para becas y escuelas en Chilapa, Guerrero; "no hay", le objetan

Estudiantes, padres de familia y maestros inconformes le gritaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que era mentira que se estuvieran entregando becas y recursos para el mantenimiento de escuelas, como estaba informando el mandatario en el municipio de Chilapa, Guerrero.

Molesto, porque le gritaron cuando daba cifras sobre las becas para universitarios en las Escuelas del Bienestar Benito Juárez García, incluso calló a los manifestantes.

“Espérate, te voy a contestar ahora. Aquí en Chilapa se entregan para nivel licenciatura dos mil 206 becas de dos mil 450 pesos mensuales. Se entregan becas a 13 mil 700 estudiantes de bachillerato aquí, en Chilapa”, continuó López Obrador a pesar de los gritos.

Luego informó sobre los recursos que reciben a través del programa “La Escuela es Nuestra”, donde de nueva cuenta subieron de tono los gritos de ¡mentira!.

te puede interesar Jorge Nuño Lara: Se superaron metas de construcción de caminos en La Montaña de Guerrero

¡No, no hay!- Sí, cómo no, hay en Chilapa 408 escuelas y todas ya recibieron su presupuesto para el mantenimiento. Las sociedades de madres, de padres de familia, acuérdense que no somos iguales, nosotros tenemos un principio que se resume en tres palabras o en tres ideales: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

A quienes reclamaban, les dijo que sí se habían dispersado los recursos, pero también prometió que podría haber más recursos.

“A los que dicen que no hay, les digo que, si hace falta, va a haber más apoyo en becas. Pero no estamos empezando, ya se ha avanzado bastante. Lo mismo, aquí en Chilapa —y no quería yo meterme a dar datos, pero es mejor aclarar paradas— aquí en el municipio de Chilapa, no sólo en la cabecera, en todas las comunidades, 8 mil 812 adultos mayores tienen pensión”, afirmó.

López Obrador también fue increpado a su llegada por jóvenes universitarios que se quejaron de que no hay planteles ni maestros suficientes para continuar sus estudios.

Con pancartas en las que se leía "Queremos hablar pacíficamente, son tres años sin escuela" y "Exigimos sede digna", los jóvenes pidieron diálogo directo con el mandatario y acusaron a la coordinadora de las Universidades Benito Juárez García, Raquel Sosa, de comportarse de forma grosera y déspota con ellos, el Presidente se comprometió a que la próxima semana Sosa estará en esa zona.

LRL