COVID-19: Variante Mu ya circula en Edomex, CDMX y Puebla, asegura OPS

La variante Mu del COVID-19, detectada por primera vez en enero del 2021 en Colombia y clasificada "de interés" por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya circula en México.

Así lo aseguró la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su última actualización sobre la situación de la pandemia en las américas. De acuerdo con el asesor de enfermedades virales, Jairo Méndez Rico, la variante Mu se detectó en tres estados de la República.

"Ha sido detectada y representa menos de 3 por ciento de las secuencias que han sido reportadas hasta el momento; se ha visto principalmente en el Estado de México, Ciudad de México y en Puebla" destacó.

Sin embargo, durante su intervención destacó que estos casos no representan ningún impacto en particular, pues "no se ha demostrado que tenga mayor transmisibilidad y todas las vacunas disponibles hasta el momento son muy efectivas para cubrir esta variante".

Otros países, además de México, que han detectado la variante Mu "de forma esporádica y con poco impacto" son Chile, Perú, Venezuela, Argentina y Guatemala, además de Colombia, donde predomina.

Méndez Rico recordó que no es una variante nueva y que ha estado circulando en las américas desde enero del 2021, además de que "no genera en esencia ningún cambio ni supone una amenaza o riesgo en particular".

Por otro lado, el asesor de enfermedades virales de la OPS destacó que en México la variante que predomina es Delta, que representa más del 96 por ciento de los casos de COVID-19.

ANR