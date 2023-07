Creel reta a Morena a tener mayoría para echarlo de la Mesa Directiva

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, retó a Morena a juntar las dos terceras partes que necesita para removerlo de su cargo y dijo que su intención de quitarlo es para revocar la acción de inconstitucionalidad que interpuso contra el decreto presidencial para blindar las obras prioritarias.

Ante el punto de acuerdo que la mayoría legislativa promovió en la Comisión Permanente para que el legislador panista solicitara licencia y dejara su cargo en la Mesa Directiva y se aboque a la búsqueda de la candidatura presidencial, Creel puntualizó que lo que está de fondo es que no quieren que el Presidente Andrés Manuel López Obrador rinda cuentas.

“Y saben por qué quieren la presidencia el grupo de Morena? Para revocar la acción de controversia constitucional que metí para anular el decreto, ese decreto oprobioso, ese decreto que le pone un manto de impunidad a las obras del Gobierno, al Tren Maya, al Tren Interoceánico, a los aeropuertos de Chetumal, de Tulum, en Campeche.

“El Presidente no quiere que se conozca, no quiere rendir cuentas, está sobregirado en esas obras. La controversia constitucional queda ahí porque me voy a quedar como presidente de la Cámara de Diputados. Y el reto: consigan las dos terceras partes de la votación”, manifestó.

Desde la tribuna del Senado, donde sesiona la Comisión Permanente, el aspirante presidencial opositor se defendió ante la embestida de Morena —el diputado Manuel Alejandro Robles afirmó que Creel representa la supremacía blanca, la intolerancia y la sociedad heteropatriarcal— y dijo que si quieren su salida, entonces convoquen a un periodo extraordinario en el que también se elija a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Santiago Creel Miranda, Presidente de la Cámara de Diputados

“Quieren discutir mi remoción, convoquen a un periodo extraordinario y de antemano les digo que de una vez convoco para lo del Inai, lo del instituto de transparencia (…) Atrévanse, me debo al pleno de la Cámara de Diputados; consigan a las dos terceras partes de este pleno y después nos vamos a las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, es el camino, no es otro”, subrayó.

Creel dejó claro que mientras los legisladores de Morena lo señalaban, él tiene una trayectoria democrática que lo respalda para sus actuales aspiraciones y que de manera limpia está participando en este proceso interno, sin violar la ley, sin un gasto desbordante como, dijo, hay en Morena.

“Hay corcholatas ricas con un pueblo pobre. Es una vergüenza que un partido que se asume de izquierda, permita ese gasto desbordante. Un solo espectacular de led, como el que vemos todos los días en el aeropuerto, cuesta 90 mil pesos; multiplíquenlo por tres meses”, señaló.

En defensa de Creel, la diputada panista Paulina Rubio calificó como cínicas las declaraciones de los legisladores de Morena y dijo que “les incomoda tanto Santiago Creel, porque no ha sido un presidente (de la Cámara de Diputados) agachón”.

“Si tienen tanta ética, le pedimos que le pidan la renuncia al Presidente (Andrés Manuel López Obrador) por estarse metiendo un día sí y otro también en los procesos. Retamos a que la ciudadanía nos diga una sola ciudad importante de este país que no tenga espectaculares o cientos de bardas de las corcholatas. Cuando vengan a decirnos eso, hablamos”, señaló.

Además, la diputada federal del PRI Sue Ellen Bernal Bolnik aseveró que tanto el Presidente López Obrador como las corcholatas se la han pasado haciendo uso de recursos públicos para hacer campaña, por lo que reprochó que ahora utilicen este argumento para pedir la salida de Santiago Creel.