Crisis en fronteras norte y sur “será peor”; Texas lanza plan antimigrante

La crisis migratoria en el país se pondrá peor, pues la llegada de extranjeros irregulares, tan sólo a la frontera sur de México, aumentó 275 por ciento en las últimas tres semanas, al pasar de más de 400 llegadas a mil 500 cada día, de acuerdo con reportes del Centro de Dignificación Humana en Chiapas.

Los migrantes que llegan buscan inmediatamente trasladarse al municipio de Arriaga, en Chiapas, y Tapanatepec, Oaxaca, para esperar que el tren conocido como La Bestia comience su recorrido hacia los estados del centro del país.

En entrevista con La Razón, Luis García Villagrán, director del organismo defensor de migrantes, aseguró que en Tapachula hay una “fuerte crisis humanitaria”, ya que por lo menos hay 60 mil indocumentados varados en espera de un documento legal para seguir avanzando hacia el norte de México.

“Desde ayer hay entrega de Formas Migratorias Múltiples porque hay 60 mil migrantes varados, sólo en Tapachula, pero las autoridades están rebasadas, ya que siguen entrando diariamente mil 500 personas”, explicó.

Destacó que, más que tener un alivio, la crisis va en aumento porque casi se cuadruplicó en menos de un mes la cantidad de personas, además de que la entrada se da en diversos puntos de la línea fronteriza con Guatemala.

“Consideramos que hay dos mil pasos en toda la frontera, donde no hay forma de detenerlos. El mayor riesgo es el de las mujeres, ya que están pasando muchas familias con niños que están en grave riesgo”, alertó.

El activista detalló que hay miles de personas “atoradas” en la Selva del Darién (frontera de Colombia y Panamá) y que en los siguientes meses van a llegar a México. Anticipó también un rebase “aún peor” de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), por lo que planteó que esa dependencia federal desaparezca o que sea absorbida por el Instituto Nacional de Migración (INM) porque, dijo, no funciona.

“Los cuatro albergues en Chiapas están superados, la gente vive en la calle, se emplea en lo que puede, mientras que no se ve a nadie de las organizaciones internacionales. Estamos en una grave situación”, señaló.

Dejó ver la posibilidad de que se emprendan nuevas caravanas, al sostener que no hay otra opción que “sacar” caminando a los migrantes para despresurizar la gran cantidad que hay en Chiapas.

Al referirse a la crisis migratoria, Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), advirtió que sigue habiendo mucha necesidad en los países de Centroamérica y Sudamérica, y por ello se han visto a más migrantes durante las últimas semanas.

Consideró que lo que deben hacer las autoridades es despresurizar a la gente que se encuentra varada, enviándola a las oficinas de la Comar en los estados.

Los cuatro albergues en Chiapas están superados, la gente vive en la calle, se emplea en lo que puede, mientras que no se ve a nadie de las organizaciones internacionales

Luis García Villagrán, Director del Centro de Dignificación Humana

Luis García Villagrán, Director del Centro de Dignificación Humana

De acuerdo con informes locales, las autoridades de Migración han girado la orden a las empresas de transporte de no vender boletos a los extranjeros irregulares.

“Los deben enviar a las oficinas que no están tan saturadas, pero también deben quitar las restricciones en la compra de boletos de autobús para salir del estado”, opinó Gretchen Kuhner.

La activista mencionó que, “si no quieren a la gente en los trenes”, que los dejen salir de la entidad de cualquier manera, incluso caminando.

Sostuvo también que México es un país de 130 millones de personas en donde se pueden hacer programas y redes de apoyo para las personas que desean quedarse, debido a que muchas de ellas no desean llegar a Estados Unidos, sino buscar oportunidades en México.

La especialista dijo que se necesitan programas reales y cambios en la política migratoria mexicana, para apoyar de verdad a los extranjeros irregulares, pues es oportuno que se despresurice el estado para aliviar la crisis que se vive.

Los deben enviar a las oficinas que no están tan saturadas, pero también deben quitar las restricciones en la compra de boletos de autobús para salir del estado

Gretchen Kuhner, Directora del Imumi

Gretchen Kuhner, Directora del Imumi

Consideró oportuno saber cuánta gente se encuentra varada o pasando en la Selva del Darién, pues es un indicador de los posibles aumentos que pueden llegar a México desde Panamá o Costa Rica.

“Las personas que están en el Darién, prácticamente en su totalidad van a llegar a México”, señaló.

Arribo atípico de éxodos impacta a 6 municipios de la frontera norte

La “atípica” llegada masiva de migrantes a la frontera norte del país ya ha dejado ver su impacto en al menos seis de los 33 municipios localizados en aquella región, donde las personas extranjeras en situación irregular continúan arribando, ahora en largas caminatas, siguiendo las vías de los trenes que, hasta hace unos días, los acercaban a su objetivo.

Dichos efectos se presentan en varios aspectos, que van desde la larga espera bajo condiciones climáticas que vulneran su integridad, hasta la pérdida de la vida en su intento por cruzar el país.

Se trata de los municipios de Tijuana, en Baja California; Juárez, Chihuahua; Acuña y Piedras Negras, Coahuila, y Matamoros y Río Bravo, en Tamaulipas, principalmente.

En el primero, fueron localizados los cadáveres de al menos cuatro migrantes en la ruta para llegar a la frontera. En Matamoros, grupos religiosos organizaron jornadas de oración para pedir por los migrantes, cuya cantidad, aseguraron, se duplicó en la última semana.

Además, en Ciudad Juárez, Chihuahua, habitantes comenzaron a reportar la llegada de los últimos trenes que circularon en la zona, en los que viajaron centenas de extranjeros irregulares que terminaron por quedar varados ahí.

Un panorama similar se configuró en Coahuila, donde los municipios mencionados están con focos encendidos por el elevado número de migrantes, en lo que la Secretaría de Gobierno definió como una “llegada atípica”, la cual buscó atender en coordinación con el Ejército, Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM).

El gobernador Miguel Riquelme dijo que se determinó implementar operativos para enfrentar la situación, pues el flujo de los últimos días ha sido de dos mil a tres mil migrantes por día.

Explicó que se estableció coordinación con autoridades estadounidenses para dictar un control que garantice la seguridad de los habitantes de ambos países, pero también sobre las consecuencias de frenar el tránsito ferroviario, como lo decidieron las empresas, ante el aumento de accidentes que han cobrado la vida de extranjeros que suben a los trenes.

Esto no lo saben miles de migrantes, que continúan avanzando rumbo a la frontera con Estados Unidos, caminando sobre los rieles, esperando ver vagones en movimiento sobre los cuales viajar.

Yeison viaja con su hijo, de apenas tres años de edad, desde Colombia, país al que abandonó el 12 de agosto. En México lleva ya dos semanas enfrentándose a robos que, asegura, son cometidos por las propias autoridades migratorias.

Mientras se avanzaba junto a un pequeño grupo de migrantes sobre las vías que pasan por Ciudad Frontera, Coahuila, el hombre conversó con La Razón a la espera de que algún tren pasara y lo dejara en Piedras Negras, como algunas personas le aseguraron que ocurriría. Una vez en Estados Unidos tiene planeado entregarse a la Patrulla Fronteriza para ser admitido como refugiado.

“Estaban saliendo los trenes de Monterrey hacia Piedras Negras, pero me daba miedo porque vengo con mi hijo de tres años. No logramos montar, fue el lunes, y cuando llegué me dijeron que el tren había salido media hora antes”, dijo.

El hombre compartió con este medio algunos videos en los que muestra a decenas de sus compañeros de caravana ya subidos en algunos trenes que encontraban “estacionados” en algunas vías, en espera de que partieran en algún momento, pero eso no ocurrió.

Abbott declara invasión de extranjeros en Texas

El gobernador de Texas, Gregg Abbott, declaró, de manera oficial, una invasión en la frontera sur del estado debido a la llegada masiva de migrantes y ante el fracaso del gobierno de Joe Biden por frenar el fenómeno migratorio.

Por lo anterior, ordenó el despliegue de elementos de la Guardia Nacional, Departamento de Seguridad Pública y agencias policíacas estatales a la ciudad de Eagle Pass, que colinda con Coahuila, con el propósito de contener a los migrantes.

“Declaré oficialmente una invasión en nuestra frontera debido a las políticas de Joe Biden. Desplegamos a la Guardia Nacional de Texas, el DPS y las fuerzas del orden locales. Estamos construyendo un muro fronterizo, alambre de púas y barreras marinas. También estamos repeliendo a los inmigrantes”, advirtió en su cuenta de X, que acompañó de una carta enviada a Biden, en noviembre pasado.

Ahí, el republicano denunció al Gobierno federal de incumplir su deber constitucional ante los estados de la Unión de “proteger a cada uno de ellos contra la invasión”.

“El fracaso del Gobierno federal me ha obligado a invocar el Artículo I, Párrafo 10, Cláusula 3 de la Constitución de Estados Unidos, permitiendo así al Estado de Texas proteger su propio territorio contra la invasión de los cárteles de la droga mexicanos”, refirió en la misiva.

Amenazó con usar su autoridad para intensificar las acciones en la frontera con México, a fin de evitar el cruce ilegal masivo de migrantes.

“Los texanos están pagando el precio por su fracaso. Los ranchos están siendo destrozados, y los hogares son vulnerables a la intrusión. Nuestras comunidades fronterizas son regularmente perturbadas por los traficantes de personas y secuestradores. El mortal fentanilo está cruzando la porosa frontera, a tal grado que ahora es la principal causa de muerte para los ciudadanos de entre 18 y 45 años”, reprochó al presidente.

El gobernador texano enfatizó que, antes de la administración de Biden, EU contaba con cifras bajas de migración irregular, pero el gobierno actual ha mermado las acciones que se hacían al respecto.

Reporta el Presidente 13% de aumento en migración

Tras rechazar que sea necesario replantear la política migratoria, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un aumento de 13 por ciento en el flujo migratorio, del 1 al 14 de septiembre, cuando se movilizaron por el país 114 mil 931 migrantes hacia Estados Unidos.

Negó que se vayan a implementar razias u operativos para contener a quienes utilizan los trenes para trasladarse a EU, en una crisis que obligó a la empresa Ferromex a detener sus rutas de trenes de carga por algunas horas.

“No, yo creo que está bien atendida (la política migratoria), porque en el caso de México hay trabajo y hay oportunidades de estudio y de bienestar”, comentó, al destacar en la zona del sureste el Tren Maya y el Transístmico, así como el programa Sembrando Vida.

“México es de los países del mundo –y eso ojalá y lo destaquen– con menos desempleo; o sea, nuestro país tiene una economía en crecimiento por la estrategia que hemos aplicado de política económica”, resaltó el mandatario.

En conferencia, presentó un par de gráficas sobre el panorama migratorio en la frontera con EU, en la cual se establece que el fenómeno pasó de 102 mil 44 personas que se reportaron del 1 al 14 de agosto, a 114 mil 931 durante el mismo periodo de septiembre.

La migración irregular de nacionales de Honduras, El Salvador y Guatemala aumentó 0.06 por ciento, al pasar de 33 mil 994 a 34 mil 15 personas; en tanto que las detenciones de unidades familiares entre el 1 y el 10 de agosto fue de 37 mil 380 y del 1 al 10 de septiembre de 40 mil 29, un incremento del siete por ciento.

Agregó que la mayoría de los migrantes que arriban a México proviene de países donde hay conflictos que no se atienden, como en Venezuela, Haití y, últimamente, en Ecuador.

“¿Cómo se va a enfrentar el problema migratorio, el problema de la violencia, el problema de la drogadicción, si no se atienden las causas? ¿O es que los seres humanos somos malos por naturaleza?

“¿No son las circunstancias las que llevan a muchos a emigrar, a tomar el camino de las conductas antisociales, inclusive a la droga? ¿Qué no detrás del que se droga hay un tremendo vacío, una infelicidad, una falta de amor? Si no se atiende eso, pues, ¿cómo vamos a vivir en sociedades más justas y en paz? Ése es el meollo del asunto”, cuestionó.

López Obrador lamentó que no exista un plan para el desarrollo de los pueblos de América Latina y el Caribe, y criticó las políticas migratorias en varios países donde sólo se enfocan en detener el flujo con muros o militarizando fronteras, e insistió en que se deben atender las causas que generan la migración.

Vuelca camioneta con 22 cubanos

Veintidós migrantes cubanos resultaron lesionados al volcarse la camioneta que rentaron para evadir la estación migratoria de La Ventosa y trasladarse desde el municipio de Unión Hidalgo a Juchitán, en Oaxaca.

De acuerdo con la información disponible, el accidente ocurrió cinco kilómetros al oriente de Juchitán, antes del sitio conocido como El Estero, debido a que reventó uno de los neumáticos del lado izquierdo de la camioneta roja, sin placas de circulación y número económico 2692.

Ante esta situación, integrantes del cuerpo de bomberos de Juchitán, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina (Semar), llegaron al lugar del accidente y brindaron los auxilios necesarios a los 22 cubanos, incluyendo a tres menores.

Las personas lesionadas fueron trasladas al hospital civil “Macedonio Benítez Fuentes” de Juchitán.

El director de los bomberos, Francisco Vásquez, señaló “siguen ocurriendo los accidentes de vehículos de motor, como camionetas, taxis, mototaxis y hasta coches particulares, cuyos dueños hacen negocios con la migración”.

Trascendió que, de los 22 cubanos accidentados, tres hombres y tres mujeres resultaron con fracturas en los hombros. El resto, aparentemente, no presentaba lesiones visibles.

Asimismo, dos menores de edad, de entre cinco y siete años de edad, acompañados de sus familiares, fueron internados para ser valorados por 12 horas para descartar lesiones internas.

Cabe mencionar que la ciudad juchiteca lleva meses convertida en un punto en donde cientos de migrantes están atorados en busca de un permiso para tramitar su ingreso al país vecino del norte, para recibir dinero y seguir su viaje o para reunir los recursos y adquirir sus boletos de autobús.

Texas halla 2 cuerpos en el Bravo; aquí, 4 en montañas

Autoridades de Texas confirmaron el hallazgo y recuperación de dos cuerpos de migrantes en el río Bravo, en su intento por llegar a Estados Unidos, en medio del aumento de cruces fronterizos.

Según el Departamento de Seguridad Pública estatal, un niño de tres años murió este miércoles cuando su familia intentaba cruzar el cauce cerca de Eagle Pass, y ayer, oficiales encontraron el cuerpo de un hombre en el río.

Ambos cuerpos fueron hallados al norte de las barreras flotantes con alambre de púas que Texas instaló en el río Bravo para disuadir el cruce de migrantes.

Dicha situación fue aprovechada por autoridades locales para advertir a los extranjeros irregulares de los riesgos de intentar ingresar ilegalmente por esta vía.

Aquí, los cuerpos de cuatro migrantes fueron localizados en la zona montañosa de Tijuana-Tecate, en Baja California.

El 20 de septiembre un connacional se presentó en las oficinas de Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración (INM)y reportó que dos de sus familiares intentaron cruzar un día antes a EU, pero fueron atacados con armas de fuego. Uno de ellos se desmayó y al despertar ya no encontró a su acompañante, por lo que pidió apoyo para ubicarlo.

Ayer, representantes de la Fundación Todos Somos Erick Carrillo, dijeron al Grupo Beta haber ubicado cuatro cuerpos de migrantes, uno de ellos con las características del connacional buscado, por lo que se dio aviso a las autoridades para el resguardo de la zona.