Crisis en proceso de 4T: cuestionan a encuestadoras y amagan judicializar

El desacuerdo y la inconformidad con las empresas encuestadoras que respaldarán el proceso de Morena para designar a su coordinador de la defensa de la transformación agudizó el conflicto interno partidista.

Tras un debate de casi cuatro horas, Malú Mícher, representante de Marcelo Ebrard, no firmó el acuerdo de aceptación de las casas que realizarán las encuestas espejo, que fueron sorteadas, pero de las cuales no se informó su nombre, mientras que los representantes de Ricardo Monreal y de Adán Augusto López firmaron “con reservas”.

“El equipo de Marcelo Ebrard no va firmar el acuerdo de las cuatro encuestadoras que se eligieron para la fase del proceso interno de Morena; si no se atienden las denuncias que se han hecho, recurriremos al INE”, advirtió la senadora Mícher.

En una explicación anoche, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que aún habrá una depuración de las empresas, por lo que será hasta hoy cuando haya un resultado final de las cuatro casas seleccionadas.

El equipo de Marcelo Ebrard no va firmar el acuerdo de las cuatro encuestadoras que se eligieron para la fase del proceso interno de Morena; si no se atienden las denuncias que se han hecho, recurriremos al INE

Martha Lucía Mícher, Representante de Marcelo Ebrard

Malú Mícher adelantó que también acudirá ante el Consejo Nacional de Morena para que revise las empresas insaculadas.

“No debían ser incluidas en la tómbola. Se llevó el proceso y, lamentablemente, salieron algunas de las casas encuestadoras de las que habíamos manifestado nuestra inquietud”, expuso.

Alejandro Rojas Díaz Durán, representante de Monreal, dejó entrever que hubo desacuerdo, por lo que, advirtió, Morena tendrá que actuar con prudencia para que las corcholatas preserven la unidad.

En entrevista con medios al salir de la reunión, reconoció que él aceptó “con reservas” las decisiones que se tomaron.

Por su parte, Arturo Ávila, representante de Adán Augusto López, dio a conocer que dos de las cuatro encuestadoras fueron cuestionadas y causaron desacuerdo.

“Hay dos encuestadoras que creemos que no han sido atinadas; han tenido discrepancias y son las que manifestamos que no deberían haber formado parte del proceso.

“Tuvieron una enorme discrepancia en la elección anterior, una distancia muy enorme en el resultado final; han tenido efectos propagandísticos y son encuestas que publican o que promueven a un candidato en específico”, expuso.

Ebrard convoca a denunciar acarreo a favor de Claudia



Marcelo Ebrard, aspirante a encabezar los comités de Defensa de la Cuarta Transformación, convocó a los militantes y simpatizantes de Morena a recabar pruebas y denunciar cualquier actividad que represente una violación a las reglas del proceso interno para apoyar a Claudia Sheinbaum o cualquiera otra corcholata.

“Es muy importante. No debemos permitir acarreos, brigadas de dependencias del Gobierno, engaño a las personas diciéndoles que les van a quitar sus apoyos o que les van a dar apoyos por apoyar a Claudia, particularmente, pero puede ser a cualquiera. Pedirles que nos los manden para poder impedir, para poder actuar y se respete la libre voluntad de las personas, ése es el objetivo”, dijo en un audio difundido en grupos de WhatsApp.

En el audio, exhortó a los morenistas a ayudarlo para transparentar el proceso de elección de la 4T, que se realizará a través de encuestas, por lo que solicitó que envíen fotografías de acarreos, brigadas de dependencias del Gobierno, promesas o amenazas de retiro de apoyos, además de bardas y espectaculares, al número 55 15 02 53 60.

“Amigas, amigos, ayúdenme a que defendamos la limpieza del proceso que nos conducirá la encuesta del 28 de agosto al 3 de septiembre para decidir quién va a coordinar los trabajos de la defensa de la 4T y el año que entra a representarnos en la contienda por la Presidencia de 2024”, mencionó.

El audio tiene una duración de 49 segundos, y ahí el extitular de Relaciones Exteriores ratificó su denuncia de campañas de acarreo en favor de su compañera Claudia Sheinbaum.

Por la tarde, el equipo de Ebrard Casaubon difundió un video de Adán Augusto López cuando en la asamblea informativa de Reynosa, el 3 de julio pasado, acusó al director regional de la Secretaría de Bienestar en Tamaulipas, Luis Miguel Iglesias, de repartir despensas a la gente para evitar que asistieran a su evento.

“Ahí andaba a unas cuadras de aquí, hace un rato, repartiendo despensas para que la gente no viniera a esta asamblea informativa. Y como yo sé que le va a ir a decir a su jefe, en lugar de hablarle con la verdad y admitir su error, por decirlo elegantemente, le va a ir a decir: ‘Eso es una mentira’.

“Y se lo digo al gobernador: ‘Si quiere, pongo a disposición los videos donde está repartiendo despensas’”, expresó en ese entonces el exsecretario de Gobernación.

Marcelo Ebrard también recibió la denuncia de algunos empleados del gobierno de Colima durante la asamblea informativa realizada en esa entidad, de que habían sido obligados a acudir a un evento masivo de Claudia Sheinbaum, además de descuentos económicos injustificados en su nómina.

Lo mismo sucedió en el Estado de México, donde se denunció el presunto acarreo de personas en 100 autobuses a los actos de la exjefa de Gobierno.

Adeptos de Marcelo Ebrard enfilan judicialización del proceso guinda



La contienda interna de Morena se dirige a la judicialización, luego de que diputados federales que apoyan al excanciller Marcelo Ebrard anunciaron la presentación de denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fisel) en contra de quienes resulten responsables por el presunto desvío de recursos públicos para apoyar la campaña de Claudia Sheinbaum.

Desde San Lázaro, los legisladores marcelistas señalaron que recurrirán no sólo a la fiscalía, sino también ante el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y hasta la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que se investigue un supuesto desvío desde la Secretaría de Bienestar, como denunció el miércoles el propio Ebrard Casaubon.

El diputado Emmanuel Reyes Carmona explicó que Malú Mícher entregó a la dirigencia nacional de Morena los documentos que recogen las pruebas desde hace dos semanas, pero a la fecha no ha habido respuestas para frenar la situación.

También señaló que es posible que el Presidente de la República no esté enterado de lo que, se presume, se está haciendo con los programas sociales que impulsó, a pesar de que el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López y el senador con licencia Ricardo Monreal realizaron acusaciones en el mismo sentido contra la Secretaría de Bienestar.

“Cuando arrancó el proceso se quejaba (Gerardo Fernández) Noroña, se quejaba (Ricardo) Monreal, por supuesto que era firme Marcelo Ebrard. También hay que recordar que Adán (Augusto López) denunció de manera pública la utilización de los programas del Bienestar en Tamaulipas. Entonces no se puede retractar de algo que también ya comentó”, declaró.

El diputado denunció que servidores de la nación han sido amenazados con el despido si no promocionan a Sheinbaum Pardo, sobre lo que aseguró tener pruebas.

La diputada Selene Ávila aseguró que cuentan con las pruebas para demostrar que durante las entregas de las Tarjetas del Bienestar se reparte propaganda a favor de la exmandataria capitalina y se solicita información personal a los beneficiarios.

“Eso es hacer mal uso de los programas sociales, usarlos de manera clientelar; es un tipo penal o delito y no es cualquier cosa. Nosotros mismos elevamos a rango de prisión preventiva oficiosa los delitos electorales… ¡Basta ya de estos acarreos cínicos y masivos!, de esta cargada que todo el mundo, hasta el más ciego, podría darse cuenta”, dijo la legisladora del guinda.

En sentido opuesto, la diputada Aleida Alavez, que representa uno de los principales respaldos en el Poder Legislativo para Sheinbaum Pardo, consideró que las acusaciones del excanciller no se pueden aceptar.

La legisladora mencionó que los señalamientos contra la exmandataria capitalina están fuera de lugar porque se supone que ahora se está en una etapa distinta de la vida política del país.

“Claro que no se va a incurrir en las viejas prácticas, pero bueno, él sabrá por qué hace esos señalamientos. Yo espero que todos volvamos al proceso con las reglas que se fijaron para el mismo y que esperemos los resultados, que ya estamos en la etapa final, y es algo que tenemos que conservar, guardar y cuidar, porque es un proceso que no solamente nos toca cuidarlo como militantes o simpatizantes de Morena, sino también por todo lo que la gente ha respaldado al movimiento”, declaró, en entrevista con La Razón.

Señaló que su partido será el que determine las consecuencias de estas declaraciones o las que también han hecho los equipos que apoyaron al excanciller.

A pesar de que la bancada guinda apoya a diferentes contendientes, Aleida Alavez aseguró que el grupo parlamentario se encuentra “blindado”.

Pío López acusa “operativo de Estado”

Pío López Obrador brindó su respaldo a Marcelo Ebrard y afirmó que el proceso interno de Morena “está viciado de origen” porque se aplica “un operativo de Estado para favorecer a un aspirante”.

“Lo advertimos: el proceso está viciado de origen porque al amparo del Gobierno federal se está aplicando un operativo de Estado a través de las estructuras de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar para favorecer a un aspirante al estilo del PRI de los 80”, expuso en sus redes sociales.

“Al no haber debates, que son imprescindibles en este proceso como cualquier país democrático, se cometió un gran error porque se le abrió la puerta a la forma de hacer política del PRI de los 80; es decir, se desataron las prácticas priistas que se están aplicando a plena luz del día y que consisten, entre otras cosas, en el acarreo para asistir a las llamadas asambleas informativas masivas e inundar todas las ciudades de bardas y espectaculares, exhibiendo de esta manera el derroche de recursos”, dijo.

Agregó que “de pronto ignoraron que las bardas y los espectaculares no emiten opinión alguna, ni mucho menos salen a votar; lo único que producen es un gran malestar ciudadano por la contaminación visual, el despilfarro de recursos públicos y la descarada intervención de algunos servidores públicos de los tres órdenes de Gobierno para favorecer a determinados aspirantes”.

Advirtió que “también se les olvidó que con esta patraña propagandística no van a engañar a la gente, porque el pueblo ya despertó, tiene conciencia y está politizado y no se está chupando el dedo. Por eso y otras razones más, estoy cierto que Marcelo Ebrard ganará la encuesta”.

Pío López Obrador se sumó a la campaña de Ebrard por la candidatura presidencial, ya que consideró que “Marcelo Ebrard es el mejor perfil para Morena para contender por la Presidencia en 2024”.

En el mensaje de ese entonces, Pío López Obrador hizo un llamado a la militancia de Morena en Chiapas a acudir a la presentación del libro de Ebrard.

“Desde Chiapas hago un llamado respetuoso, fraterno y solidario para invitar a todas las mujeres y a todos los hombres libres de México y a la sociedad en general para que se sumen a este gran proyecto de nación que encabeza nuestro compañero Marcelo Ebrard”, afirmó.

Niega apoyo de Gobierno en favor de Sheinbaum

El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó ayer que desde el Gobierno federal se utilicen recursos para apoyar a Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Bienestar, como acusó el también aspirante presidencial Marcelo Ebrard, y afirmó que los funcionarios “se están portando muy bien”.

Consideró que son “inquietudes y dudas razonables” del exsecretario de Relaciones Exteriores sobre estos hechos, en la víspera de la definición de las casas encuestadoras que participarán en la elección del coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación.

“No hay reportes de que algunos funcionarios apoyen, se están portando muy bien, es el informe que tengo. Por ejemplo, los gobernadores, que esos tienen más influencia, ninguno, porque en un momento nos reunimos y se suscribió un acuerdo y los gobernadores lo han cumplido al pie de la letra.

“Imagínense: en vísperas de que se decida (al coordinador de los comités), hay inquietudes, hay dudas razonables, pero somos distintos, no puedo meterme a lo otro, pero ni me debería meterme en esto”, declaró el mandatario, durante la conferencia mañanera.

Subrayó que Ebrard Casaubón está en su derecho de denunciar alguna irregularidad que, considere, se está cometiendo en el proceso interno de Morena.

“La denuncia de acarreo es normal y además tiene el derecho de hacerlo y hay la instrucción de que no se use al Gobierno ni mucho menos el presupuesto, para favorecer a nadie. Y Marcelo, Adán y Claudia, y todos me conocen perfectamente, saben que no tengo una doble moral o un doble discurso. Saben que no nos metemos y que se acabó el dedazo y que es el pueblo el que va a decidir”, insistió.

A pregunta expresa sobre si hay alguna investigación a la Secretaría de Bienestar por la presunta utilización del erario en favor de Sheinbaum Pardo, Andrés Manuel López Obrador destacó que tiene el reporte de que los servidores públicos no favorecen a ninguna corcholata.

El pasado miércoles, Marcelo Ebrard acusó que hay un acarreo masivo de dependencias federales, estatales y municipales, principalmente la Secretaría de Bienestar, en favor de Claudia Sheinbaum, para difundir la idea de que sea la exjefa de Gobierno la candidata de Morena, PT y PVEM a la Presidencia.

“Como nunca se había visto, tanta paga de encuestas falsas, una campaña negra, incluso contra mi familia, como la que estamos viendo. Están usando masivamente a la Secretaría de Bienestar en todo el país, están usando a las brigadas para decir que el presidente quiere que sea Claudia”, reclamó el excanciller.

En su denuncia pública, Marcelo Ebrard pidió a la dirigencia nacional de Morena no ser omisa ante este “foco rojo” que se presenta en el proceso interno, porque al final será contraproducente para el movimiento de transformación, mientras que a Sheinbaum le solicitó actuar con responsabilidad y lealtad.

En respuesta también el miércoles, la exjefa del Gobierno capitalino desmintió las imputaciones de su compañero de partido, de que presuntamente se usa el aparato de gobierno para apoyarla con recursos públicos y humanos en sus eventos.

Al hablar sobre los candidatos de la oposición, sin mencionarlos, el Presidente López Obrador consideró que no hay nada más que agregar a lo que anticipó en julio pasado, de que sería la panista Xóchitl Gálvez quien encabece al Frente Amplio por México.

“En el otro lado (derecha) ya saben, ya hasta se los anticipé, nada más que no puedo hablar de eso, se los anticipé, lo dicho, dicho está”, finalizó.

Noroña prevé rompimiento de Ebrard con Morena para ir a MC



Gerardo Fernández Noroña, aspirante a coordinador de la defensa de la 4T, dijo que las acusaciones de Marcelo Ebrard respecto a una supuesta campaña interna de Morena para favorecer a Claudia Sheinbaum, revelan que el excanciller va a romper con Morena, para irse a Movimiento Ciudadano.

“Me parece que está clarísimo que va a romper y se va a ir con ‘movimiento desahuciado’. Lamento mucho que mi compañero por simple ambición esté rompiendo la unidad del movimiento, porque su declaración es ya de perfilar su salida del movimiento, se va a ir de candidato del ‘movimiento desahuciado’ y sin ninguna posibilidad, eso no se hace”, refirió el diputado con licencia del PT.

Dijo que los dichos del excanciller reflejan que actúa con desesperación, pero de manera premeditada y con dolo, ya que no es la forma de hablar de los compañeros que integran este movimiento, que desde el inicio dejó claro el tema de la unidad.

“Yo he sostenido durante todo este tiempo que quien rompa por ambición se lo va a chupar la bruja, políticamente hablando. Se lo va a chupar la bruja, porque el compañero actuó con ambición y así rompe lazos con Morena. Va a enfrentar al pueblo, al movimiento, a los partidos del movimiento, al compañero Presidente y a mí, en lo personal, poco me agradaría que fuera mi adversario político, porque es un hombre excepcional y en lo personal lo aprecio, pero las cosas hay que llevarlas conforme al proceso.

“(Los comentarios) son un golpe duro para el partido, y justo es lo que estaba esperando la derecha. Fue un acto de irresponsabilidad”, dijo.

Monreal hace llamado a mantener la cordura



El aspirante presidencial Ricardo Monreal refirió que las denuncias hechas por el excanciller Marcelo Ebrard contra Claudia Sheinbaum “nos lastiman”, por lo que hizo un llamado a quienes participan en el proceso interno de la Cuarta Transformación a mantener la cordura.

“Se han presentado algunas denuncias, por un compañero nuestro, que nos lastiman, y por eso, desde aquí, llamamos a todos los participantes en este proceso inédito a mantener la cordura, la prudencia, a pensar que es más importante el proyecto nacional que la ambición personal”, afirmó.

En Iztapalapa, subrayó que es más importante ganar el futuro y transformar al país, antes que una aspiración personal. Consideró que la dirigencia de Morena debería convocar con urgencia a los seis aspirantes para que todos asuman con responsabilidad los resultados que surgirán de la encuesta.

Sin unidad se acabaría movimiento: Sheinbaum



Claudia Sheinbaum, aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, lanzó de nueva cuenta un llamado a la unidad del movimiento, en medio de la polémica que derivó de las quejas del excanciller Marcelo Ebrard.

“Estamos viviendo un momento extraordinario y por eso la unidad de nuestro movimiento es indispensable. Es la unidad por el pueblo de México, porque esa unidad no se puede romper de ninguna manera, porque si no, acabaría con el movimiento de transformación”, advirtió.

Luego de ahondar en que es esencial dar continuidad al trabajo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que las encuestas la ubican en los primeros lugares de preferencia.

“No es por nada, pero llevamos un año arriba en las encuestas y tenemos clara unidad de nuestro movimiento; por eso, siempre vamos a llamar a la unidad”, refirió Sheinbaum Pardo.

En asamblea que realizó en Izúcar de Matamoros, Puebla, la aspirante presidencial recibió el Bastón de Mando por parte de representantes de pueblos originarios de la región.

“Con orgullo recibo este Bastón de Mando de manos de mujeres indígenas, y sé lo que significa. Significa nuestra esencia, significa el México profundo, las mujeres y los hombres indígenas, pero particularmente las mujeres, que llevan la patria en sí mismas, ellas guardan nuestras lenguas originarias y las pasan a sus hijos, y con este Bastón les digo que nunca los voy a traicionar, no los voy a defraudar, nosotros siempre vamos a estar cerca del pueblo de México”, exclamó.