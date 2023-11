Critican declaraciones de Fox: 'sólo a un tonto se le ocurre… es un bocón': PRD

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que los mensajes del expresidente Vicente Fox en redes sociales crean polémicas innecesarias, pues aseguró que “solo a un tonto” se le ocurre hacer esas declaraciones en el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer.

En entrevista con La Razón calificó a Fox Quesada como “un bocón” y aseguró que fue Xóchitl Gálvez la que salió en defensa de Mariana Rodríguez, esposa del precandidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García.

“A Fox se le vincula por su desempeño en el PAN como expresidente y simpatizante de lo que estamos haciendo, no sé que tanto afecta, pero sí crea polémicas innecesarias. Es demasiado bocón. En cuanto se dio la reacción sobre su estúpido tweet, hasta Xóchitl Gálvez le respondió desde la defensa a las mujeres, pues esta declaración se dio en el día contra la violencia. Solo un tonto sale con ese tweet”, explicó.

El sábado pasado el exmandatario llamó a Mariana Rodríguez, “dama de compañía”, lo que le valió diversas críticas a su persona y algunas al Frente Amplio por México, días después le fue cancelada su cuenta de “X”.

En este tenor, Zambrano Grijalva dijo que Fox debió disculparse y retirar el mensaje, sin embargo, señaló que no lo hizo a tiempo, por ello, le hizo un llamado a no meterse, “pues calladito se ve más bonito”.

Mientras que el exdirigente perredista, Fernando Belaunzaran dijo que Vicente Fox debe ser más prudente en sus declaraciones, aunque aclaró que sus comentarios no deben afectarle al Frente Amplio o el proyecto que encabeza Xóchitl Gálvez.

“Xóchitl Gálvez fue la que mejor reaccionó, incluso la defendió mejor que el mismo Samuel García, pues a él solo le interesaban las tendencias. Xóchitl Actuó de manera rápida y contundente, mientras que Fox debería ser más prudente, pero no creo que le afecta al Frente Amplio ya que él no habla por Xóchitl, sino por el mismo”, aseveró.

Señaló que no le gustó el mensaje, pero dijo que le preocupa que le hayan suspendido o cancelado la cuenta. “Eso me parece una censura inadmisible, yo creo que si él se equivocó, tuvo la respuesta de la gente, ya que es la libertad de expresión, pero me opongo a la censura. Se me hace peligroso y pernicioso que hayan censurado su opinión”, agregó.

Mencionó que las consecuencias de una opinión desafortunada, son las opiniones de otros, pues fue una condena unánime contra él.

