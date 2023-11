La cuenta oficial de Twitter del expresidente de México, Vicente Fox Quesada, desapareció después de la polémica originada por las declaraciones que hizo en contra de Mariana Rodríguez.

“Esta cuenta no existe”, se aprecia al ingresar a la cuenta del exmandatario en la red social.

Cuenta de Twitter de Vicente Fox desaparece tras polémica con Mariana Rodríguez. Foto: Especial.

El expresidente de México llamó “dama de compañía” a Mariana Rodríguez, quien volvió a denunciarlo este pasado 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la de la Violencia contra las Mujeres y las niñas.

Ante dichas declaraciones, la titular de AMAR Nuevo León alzó la voz para defenderse y contestó en la misma red social.

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”, respondió Rodríguez.

Por lo anterior, Movimiento Ciudadano presentó una denuncia en contra del expresidente Vicente Fox.

La acción fue emprendida por el coordinador de la bancada naranja en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maynez, quien también funge como coordinador de la campaña del gobernador de Nuevo León.

“No vamos a permitir que el PRIAN enlode esta contienda con bajezas y mentiras, como ya han hecho en el pasado. Su desesperación debe tener límites”, escribió.

Además, Vicente Fox arremetió contra el aspirante a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano, Samuel García.