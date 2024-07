Críticos de Alito responden a amago de expulsión: “No nos vamos a dejar”

Dulce María Sauri, Francisco Labastida y Enrique Ochoa entraron en un franco choque con Alejandro Moreno y advirtieron que los tiene sin cuidado el amago del dirigente nacional del PRI, quien amenazó con la posibilidad de expulsarlos de su partido; en respuesta, Alito aseguró que “no nos vamos a dejar”.

Sauri Riancho señaló que el amago de Alito Moreno, de expulsar del PRI a sus detractores, es una táctica para apoderarse del tricolor, para no enfrentar los señalamientos en su contra de manera realista derivados de la intención del dirigente de buscar su reelección hasta el año 2032.

“Es la táctica del ladrón para poderse robar al PRI. Realmente lo que él está señalando, si tiene elementos para poder fincar una acusación que derive en mi

expulsión del partido, que los presente ante las instancias correspondientes y yo me defenderé; veremos qué resultado hay, pero yo del PRI no me voy, aunque él se reeligiera”, dijo.

La exlideresa nacional priista confirmó que este miércoles por la noche habrá una reunión extraordinaria del Consejo Político Nacional priista, en el que se propondrá el método de elección para la dirigencia 2024-2028. “Lo que necesita el PRI son vientos de triunfo y esos vientos vienen del norte”, aseguró la senadora.

Por su parte, Francisco Labastida, candidato presidencial priista en el 2000, dijo que, de reelegirse Moreno Cárdenas, él sí renunciará al partido tricolor.

“Si Alito se reelige, yo renuncio al partido. Yo creo que Alito y yo somos agua y aceite”, aseguró en entrevista radiofónica.

Labastida Ochoa lamentó que su partido no esté cumpliendo con ninguna de sus premisas y que no tenga democracia ni justicia social; está negando sus creencias, consideró: “Yo diría que en este momento lo que haga el partido en el Congreso es irrelevante, porque el poder que tiene Morena hace innecesaria la postura del partido”.

El priista también lamentó que Alejandro Moreno use el tema de Luis Donaldo Colosio para intentar “limpiarse” con la gente y, sobre todo, lo calificó como un hecho “vil y desesperado”.

Al enfrentamiento verbal se unió Enrique Ochoa, también exdirigente del PRI, quien se dijo preocupado por la situación de su partido. Coincidió con Labastida en que “hubo una asamblea ilegítima —el domingo pasado, cuando se reformaron los estatutos partidistas que posibilitan la reelección— porque no se incluyeron los distintos grupos y fuerzas dentro del partido; se hizo una asamblea en lo oscurito, a modo”.

Agregó que “si todo se hiciera conforme a los ordenamientos jurídicos de manera legítima, (...) pues no habría la razón de múltiples expresidentes del partido de expresar esta incomodidad”.

Ochoa dijo que, a pesar de las circunstancias, “yo sigo en el PRI, voy a seguir participando y construyendo a favor de México”.

En respuesta, Alejandro Moreno dijo que “no lancé ninguna amenaza; yo lo que hice es comentar y contestar con precisión, como siempre soy, con carácter; porque son momentos de siempre demostrar que todos estamos trabajando para defender al país”.

Reprochó que todos los días “he visto que han tenido la apertura para estar atacando y difamando al partido y debo ser muy preciso. No amenacé a nadie, sólo se ordenará el partido”. Aun así, volvió a advertir que, si hay causales que ameriten la expulsión del partido, las presentará a las instancias correspondientes.

Agregó que cuando se emita la convocatoria para la nueva dirigencia nacional podrán registrarse militantes “del norte, del centro y del sur” del país.

Moreno Cárdenas dijo que “ciertos personajes” han hecho mucho daño al PRI y ahora se lo quieren endosar a la dirigencia. Sin embargo, se dijo abierto al diálogo.

“Hay diálogo, hay consenso, pero no podemos permitir que el gran daño que le han causado al PRI ahora se lo quieran endosar a la dirigencia”, expresó el dirigente nacional del PRI.

Expertos avizoran futuro incierto para el tricolor

Expertos en política nacional aseguraron que es incierto y difícil el futuro del PRI en caso de que siga la dirigencia nacional que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas, pues hay una deuda política e histórica que recae en ese partido.

En entrevista con La Razón, el politólogo de la UNAM, Ulises Corona, aseguró que si bien, el tricolor tiene negativos, también tiene una persona de carácter fuerte que ha luchado contra aliados y enemigos, aunque sigue siendo parte de una oposición muy débil.

“Es un futuro incierto, es un futuro no fácil, es un futuro que implica liderazgo y mano firme. No es fácil porque es oposición y está muy minimizada en los tres niveles de gobierno. Es una oposición débil, pero pese a quien le pese, Alito Moreno tiene un carácter fuerte que le permite enfrentarse a aliados y traidores”, explicó.

Señaló que en estos momentos el tricolor tiene muchos problemas internos y externos, pues no sólo pelea contra la militancia, sino contra Morena y sus aliados.

Sumado a ello, dijo que a Alejandro Moreno le ha tocado “lo peor” del PRI en épocas de renovación y credibilidad, pues con el paso de los meses se han sumado detractores, a causa de los mismos resultados que se han venido teniendo.

El experto mencionó que Alejandro Moreno debe asumir los costos de los últimos años y hablar con franqueza, ya que tiene una gran deuda con el país y sus habitantes por la historia pasada; “pero si en ello, él decide seguir adelante, pues que tanga mucha suerte, pues se necesita una oposición fuerte y con credibilidad”.