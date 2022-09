En Cualcomán, epicentro del sismo, "solo hay reporte de daños materiales": AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que habló con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, tras el sismo registrado este lunes, magnitud 7.4

En su cuenta de Twitter, junto con un video, indicó que solo hay reporte de daños materiales en Coalcomán, donde fue el epicentro, y en zonas cercanas.

Hablé con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y solo hay reporte de daños materiales en Coalcomán, donde fue el epicentro, y en zonas cercanas. pic.twitter.com/lpnl7waa6X — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 19, 2022

El Presidente giró instrucciones para que se mantenga pendiente sobre la situación y comunique si se requiere ayuda.

“Hay que estar pendiente y recabar toda la información para el auxilio, te mando un abrazo”, se escucha en la comunicación.

El Presidente López Obrador se comunicó apenas unos minutos después del macrosimulacro, cuando sonó de nuevo la alerta sísmica en Palacio Nacional.

En la sede del Ejecutivo federal de inmediato se activaron los protocolos de seguridad y el personal empezó a ser desalojado.

Se traslada Ramírez Bedolla a zonas afectadas por sismo en Coalcomán



En tanto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla suspendió gira de trabajo por municipios de la región Bajío para trasladarse a la Costa y evaluar las afectaciones materiales tras el sismo que se registró esta tarde.

El mandatario estatal envío un mensaje de apoyo a la población y determinó acudir a Aquila y Maruata para verificar las condiciones de las unidades hospitalarias reportadas con daños en su infraestructura.

La información preliminar es que hay daños materiales en dos hospitales regionales, de Aquila y Maruata, así como el ISSSTE de Apatzingán y en algunas iglesias y viviendas de la Costa, sin que hasta el momento se registren personas heridas.

El gobernador instruyó apoyo inmediato a estas zonas, luego de manifestar que se mantendrá atento a las valoraciones y resultados que se emitan por la Coordinación Estatal de Protección Civil.

"Estamos listos para brindar respaldo y apoyo a la población que lo requiera. Busquemos calma, tranquilidad. Estamos pendientes", dijo el gobernador en un video publicado en redes sociales.

AMLO habla con Claudia Sheinbaum tras sismo

AMLO también habló con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien le comunicó que no hubo daños graves en la capital del país.

“Hablé con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, y en la Ciudad de México no hay daños graves”, escribió en un nuevo mensaje en Twitter.

Durante la conversación, el Ejecutivo federal hace recomendaciones a Sheinbaum y confió en que solo haya daños materiales.

“Claudia no dejen de hacer la revisión, como ya lo están llevando a cabo y afortunadamente pues es bueno el reporte, porque no hay pérdida de vidas humanas, debe de haber sólo daños materiales, acabo de hablar con el gobernador de Michoacán, Alfredo Bedolla y allá fue el epicentro que también daños materiales, afortunadamente. Ya la actualización fue de 7.4, fue bastante fuerte, pero afortunadamente no con muchos daños, te mando un abrazo, adiós”, concluyó la conversación con Claudia Sheinbaum.