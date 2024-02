Cuaresma: ¿Cuál es el pescado más barato para esta temporada según Profeco?

Antes de la Semana Santa se celebra el periodo de cuaresma, el cual, mientras para las personas religiosas es un periodo de reflexión, caridad y sacrificios como parte del canon católico, para la gran mayoría se caracteriza por sus tradiciones, entre las que se incluye su peculiar dieta.

De esta forma, los cuarenta días de este periodo —de ahí el nombre— se distinguen por su prohibición para comer carne roja y otros alimentos a causa de su simbolismo religioso, por lo cual se suple con pescado, mariscos y otros alimentos blandos.

Así que, si formas parte de esta costumbre, seguramente estás realizando compras para cumplir con el mandato de no consumir carnes rojas y disfrutar de diferentes platillos de pescado y mariscos. Este es el pescado más barato para la cuaresma según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El pescado más barato para la cuaresma según Profeco

El pescado y los mariscos pueden no ser parte de nuestra dieta cotidiana, particularmente porque no se encuentra con la misma facilidad que la carne roja y el pollo, o bien porque algunos tipos no suelen ser tan económicos como ellos.

Por ello, si esta cuaresma quieres realizar compras inteligentes, toma nota de las recomendaciones de pescados más económicos según Profeco.

Bagre: aproximadamente 81.43 pesos por kilogramo

Bandera: aproximadamente 79.90 pesos por kilogramo

Basa (blanca y roja): aproximadamente 89.51 y 72.15 pesos por kilogramo respectivamente

Gurrubata: aproximadamente 79.00 pesos por kilogramo

Jurel: aproximadamente 69.90 pesos por kilogramo

Lisa: aproximadamente 63.00 pesos por kilogramo

Tilapia: aproximadamente 87.50 (chica) y 97.68 pesos (grande) por kilogramo

Mojarra: aproximadamente 87.50 y 97.68 pesos por kilogramo (para tilapia chica y grande respectivamente)

Estos precios pueden variar dependiendo la región y el establecimiento donde se adquieran. Sin embargo, esta lista de Profeco te ofrece un aproximado de los precios en los cuales se encuentran los diferentes tipos de pescado, para que cuides tu bolsillo.

Otros consejos para cuidar tu economía en Cuaresma

Además de buscar pescados económicos para la cuaresma, otros consejos útiles para cuidar el bolsillo son:

Compra productos de temporada

Utiliza herramientas de comparación de precios

Planifica el presupuesto

Compara precios y opciones

Evita productos exóticos y de alto valor agregado

Explora recetas económicas y creativas

