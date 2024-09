Cuestiona liberación de capo para atrapar a otro

La Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, se sumó a los cuestionamientos en contra de Estados Unidos, luego de que ayer el Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó a ese país de la violencia en Sinaloa tras el arresto de Ismael, El Mayo, Zambada.

La próxima mandataria dijo a medios de información que lo importante en la relación con Estados Unidos es la coordinación, la cual no se vio con la captura del narcotraficante y la liberación de otro, en presunta referencia a la puesta en libertad de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo.

“Lo importante en la relación con Estados Unidos, con las agencias, es que haya coordinación.

“En este caso todo indica que no la hubo, sino que existió una actuación a partir, incluso, de temas que no se han acabado de explicar como la liberación de un capo para detener a otro”, declaró.

Sheinbaum Pardo insistió en que no se puede admitir la falta de colaboración entre ambos países, pues, aseguró, para México sí es de interés que no haya violencia e incluso se luche para evitar que llegue el fentanilo a Estados Unidos, lo cual se ha convertido en uno de los principales problemas para aquel país.

“Yo creo que lo que no se puede aceptar nunca es que no haya colaboración ni coordinación, eso nos interesa: la construcción de la paz, que no haya violencia, que no llegue el fentanilo a Estados Unidos, pero éste tiene que hacer lo propio, nosotros lo propio y coordinarnos”, dijo la morenista.

Claudia Sheinbaum

Presidenta electa

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, respaldó la acusación del Presidente y luego de afirmar que le cree al mandatario, afirmó que las declaraciones que siempre hace tienen bases firmes y confiables.

El legislador negó que lo dicho desde Palacio Nacional tenga repercusiones en la relación entre ambos países pues lo único que dijo el Presidente fue un pronunciamiento “valiente” como no se había hecho antes para defender la soberanía del país.

“Le creo al Presidente (...) Nunca ningún presidente en el pasado se atrevió a establecer una pausa con el embajador, nunca en el pasado un presidente se atrevió a defender la soberanía del país; nunca un presidente se atrevió a enfrentarse a los poderes fácticos de Estados Unidos, siempre se les hincaban y siembre se doblegaban”, dijo a medios.

Monreal Ávila también calificó como “falsedades” las publicaciones en medios donde se establecen supuestos vínculos entre el Presidente y criminales, por lo que dijo que si alguien tiene pruebas que las presente.

RECHAZA MILITARIZACIÓN. Hasta el cierre de esta edición, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 362 votos a favor, la reforma a la Guardia Nacional para que esta dependencia ahora quede bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional

Previo al aval en la Cámara alta, Sheinbaum Pardo negó que esto represente una militarización para México.

“No tienen por qué preocuparse, se van a respetar los derechos humanos y es la fortaleza de una institución, y no significa militarización.

“Militarización quiere decir un mando militar que está tomando decisiones y las decisiones las toma el comandante o comandanta suprema de las fuerzas armadas, es un poder civil”, sostuvo.

Oposición ve “ridículas” acusaciones del Ejecutivo

La oposición en el Senado calificó de “ridícula” la aseveración del Presidente Andrés Manuel López Obrador al acusar a Estados Unidos de ser corresponsable de la violencia en Sinaloa, tras la entrega y captura de Ismael, El Mayo, Zambada y de Joaquín Guzmán López.

La senadora del Partido Revolucionario Institucional, Claudia Anaya, consideró que México debe avanzar hacia una cultura de la paz y resolver los problemas de inseguridad a través del fortalecimiento de las policías municipales, estatales y federal, además de “robustecer a la justicia”.

“¿Por qué nosotros no detenemos a los grandes capos de la droga? ¿Por qué tiene que venir una autoridad extranjera a hacerse cargo de esas detenciones?

“Me parece ridícula esa declaración que se hizo (por el Presidente), ahora resulta que por aprender a quienes son parte de la delincuencia organizada, se va a responsabilizar de que crece la violencia”, comentó la legisladora. del tricolor.

El senador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que el tema se tiene que “abordar como un tema hemisférico”, pues la mayoría de las armas con las que se cometen homicidios en México provienen de Estados Unidos y por otro lado, la mayor cantidad de drogas que se consume en el mundo ocurre en ese país.

“Por supuesto que hay una corresponsabilidad. Aquí la pregunta es: ¿cuál es la actitud? ¿La actitud es echar culpas, lavarse las manos y no resolver el problema?, o la actitud es sentarse a la mesa, construir un plan conjunto y resolver el problema de fondo”, apuntó.

Anaya Cortés señaló: “hay una estrecha correlación entre la responsabilidad estadounidense y la responsabilidad mexicana. Con lo que no estoy de acuerdo es que se usen estos argumentos para lavarse las manos, echarle la culpa al vecino y no dar resultados. El error está en la estrategia que en tres sexenios consecutivos ha demostrado ser una estrategia fallida”.