Cuestionan perfiles repetidos en listas a pluris

Políticos de oposición y de Morena reprobaron las candidaturas que las dirigencias nacionales del PRI, PAN, PRD y del propio partido que está en el poder perfilan para el Senado de la República y la Cámara de Diputados.

En el caso de la oposición, se externaron cuestionamientos de que haya políticos reciclados o desempolvados y que no se hayan incluido ciudadanos en las listas de aspirantes, mientras que en el frente de la Cuarta Transformación los señalamientos apuntan a que se esté postulando a perfiles que otros partidos desecharon y no a los morenistas de cepa.

Jorge Álvarez Máynez, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), criticó la lista de candidatos plurinominales del PRI y del PAN que se dieron a conocer y afirmó que es “pura vieja política” que sólo va por su “hueso”.

El emecista aseguró que entre los aspirantes del frente opositor no hay ciudadanía, sino sólo políticos que, además, van por el fuero. “Las listas plurinominales del PRI y el PAN los exhibe de cuerpo entero: No hay ciudadanos. No hay sociedad civil. No hay jóvenes. Son la vieja política. Y van por eso: por su hueso y por su fuero”, señaló.

Por supuesto que a ellos no les importa la candidatura a la Presidencia, por eso la regalaron (...) saben que necesitan fuero (...) sólo les importa su fuero

Jorge Álvarez Máynez, Precandidato presidencial de MC

Álvarez Máynez agregó que la Presidencia ya la dio por perdida la oposición, pues ellos ganan perdiendo. “Por supuesto que a ellos no les importa la candidatura a la Presidencia, por eso la regalaron. El 80 por ciento de los mexicanos los odia, saben que necesitan fuero porque han robado, mentido y engañado; sólo les importa su fuero”, dijo.

Además, se lanzó contra la labor legislativa del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que actualmente es diputado, tras darse a conocer que encabezará las listas de plurinominales ahora para el Senado. A través de sus redes, detalló que Moreno Cárdenas asistió sólo al 76 por ciento de las sesiones en la Cámara baja, además de que sólo presentó tres iniciativas, que además siguen pendientes. Dijo que Alejandro Moreno fue un “vendido” del Gobierno federal junto a los partidos de la “vieja política”.

A los señalamientos desaprobatorios se sumó el senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, quien criticó la ausencia de candidatos ciudadanos en las listas de los partidos y aseguró que las dirigencias de las fuerzas políticas quedaron a deber, por lo que hizo un llamado a PAN y PRI a considerar también alianzas ciudadanas.

Estas versiones de listas que estamos viendo son una autorreferencia de las cúpulas partidarias. Creo que no están entendiendo el momento del país

Emilio Álvarez Icaza, Senador del Grupo Plural

“Creo que las dirigencias partidarias quedan a deber. No están a la altura del momento país, no están entendiendo el momento país, en términos de la significación de incluir causas en sus listados y recuperar con mucha más fuerza el sentido como entidades de interés público”, dijo en conferencia.

Cuestionó las decisiones de “las cúpulas”, pues se habían comprometido a integrar a ciudadanos y, por el contrario, contemplaron a exgobernadores y a los mismos dirigentes nacionales. “Estas primeras versiones de listas que estamos viendo son una autorreferencia de las cúpulas partidarias. Creo que no están entendiendo el momento del país, de la necesidad de empujar liderazgos ciudadanos con causas ciudadanas”, aseveró.

El legislador dijo que los institutos políticos “están tan enfrascados en sus decisiones, sus intereses y grupos de poder, que no están entendiendo que la apertura les da más potencia, más legitimidad”.

Los militantes, quienes somos cofundadores del partido de AMLO, no estamos teniendo las mismas oportunidades que gente venida de otros partidos

Aspirante de Morena, Identidad reservada

Del lado de la 4T, un aspirante a un cargo público por el partido Morena, quien solicitó reservar su identidad, aseguró que “la repartición de candidaturas en Morena ha comenzado y con ello los disgustos llegan de la mano, pues este ejercicio ocurre en medio de una sucesión de cargos ‘aderezada’ de crisis, debido a que son cada vez más los que se autonombran parte de los fundadores de Morena”.

“Los militantes, quienes somos cofundadores del partido de Andrés Manuel López Obrador no estamos teniendo las mismas oportunidades que gente venida de otros partidos”, denunció.

Aseguró que Yucatán es uno de los estados que “seguramente” enfrentará mayores problemas en el sentido de la inequidad que se vive dentro de su partido, puesto que los problemas comenzaron desde que la dirigencia morenista, encabezada por Mario Delgado, abrió las puertas a Rommel Pacheco, procedente de Acción Nacional.

Además, en esa entidad, dirigentes morenistas locales señalaron que la gran mayoría de las candidaturas a alcaldes en los 106 municipios fue asignada a políticos originarios del PRI y del PAN.

Recientemente, Susana Gamboa, aspirante a la candidatura por la alcaldía de Mérida, dijo a La Razón que para ella existían muchos cuestionamientos respecto a la encuesta que supuestamente confirmaba a Rommel Pacheco como el mejor posicionado entre la población en esa entidad.

Incluso impugnó esa designación ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia morenista y convocó a una votación en una plaza pública en la que la militancia demostrara a quién prefería como candidato, al margen de la resolución del partido a favor del exdeportista.

“Sé con toda seguridad que no hubo ninguna encuesta, fue un proceso sin transparencia ni democracia, amañado y, además, nos quieren ver la cara de tontos, vendiéndonos una historia inverosímil de que la persona que impusieron fue el mejor posicionado en las encuestas”, acusó en su momento en redes sociales.

En Quintana Roo, otro grupo de militantes que afirmaron ser fundadores de Morena en el estado salió a denunciar la “imposición” en el reparto de candidaturas. De igual manera, en Puebla se realizó una manifestación de bases de Morena en la que participaron tres mil personas, por inconformidad en las candidaturas.

“El reclamo era evidente: exigir a los dirigentes que privilegien a verdaderos defensores de la Cuarta Transformación en la asignación de las candidaturas a alcaldes y diputados locales”, dijo el morenista.

En Guanajuato y Sinaloa también suenan algunos inconformes con las designaciones, que, por cierto, no se han oficializado en su totalidad.