¿Cómo cuidar los datos personales en mi celular? 10 consejos para lograrlo

Los datos personales son considerados como información, que permite identificar a una persona física o jurídica, ya sea de forma directa o indirecta. A la vez, se consideran sensibles, porque pueden poner en riesgo los derechos y libertades de un individuo, si otro hace mal uso de ellos, por esta razón es de suma importancia tener cuidado porque medios y a quienes se les comparte datos confidenciales.

Aunque, no siempre se puede estar alerta sobre como se comparten los datos personales, es importante conocer algunos puntos para evitar poner en riesgo tu privacidad. Por ejemplo, el teléfono celular es un dispositivo que actualmente tiene información sensible y relevante. Ante esto, es un objeto que no se debe perder de vista, se debe vigilar, además de tener cuidado a quien se le esta prestando.

Actualmente existe mucha información personal y sensible en los teléfonos celulares. Foto: Pixabay / Stefan Coders

Ahora, que si quieres conocer más consejos sobre como cuidar los datos personales de tu teléfono, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), este viernes 18 de octubre ha hecho un comunicado con 10 puntos para cuidar y proteger la información que se guardan en el celular.

¿Cómo proteger los datos personales que se guardan en un teléfono?

La mañana de este viernes, el INAI lanzó un comunicado, donde menciona que, "Tu privacidad podría estar en riesgo si alguna persona consulta la información de tu teléfono celular sin tu consentimiento. Tus datos personales podrían estar quedar expuestos en caso de que te lo roben, lo pierdas, o incluso sí, por descuido o desconocimiento, la configuración de tu aparato permite que algunas aplicaciones accedan a tus videos, fotografías o contraseñas de control".

Así, que para evitar un mal uso de los datos personales, es importante conocer como protegerlos, por lo tanto, aquí te dejamos los 10 consejos del INAI para cuidar toda la información importante que tienes en tu teléfono celular. ¡Presta mucha atención!

Establece una contraseña de bloqueo para evitar que alguien lo utilice sin tu consentimiento y revise la información que contiene.

Utiliza contraseñas fuertes: usa mayúsculas, minúsculas y números.

Descarga aplicaciones sólo de sitios o tiendas oficiales.

Revisa los permisos de alojamiento automático de los servicios de la nube.

Borra tu historial de navegación frecuentemente.

Revisa las aplicaciones que usan la geolocalización para decidir a cuáles les permites conocer tu ubicación geográfica y en qué momento.

Realiza copias de seguridad de la información almacenada en tu celular.

Lee los avisos de privacidad de las aplicaciones antes de descargarlas para saber qué tratamiento le darán a tus datos personales y a qué información de tu teléfono les das acceso.

No intercambies información privada o confidencial cuando estés conectado a una red de Wi-Fi gratuita.

Evita hacer transacciones o compras en línea cuando estés conectado a una red Wi-Fi gratuita.

Por otra parte, es importante mencionar que la protección de los datos personales es un derecho de todo ciudadano de la República Mexicana, el cual esta establecido en el artículo 16 dela Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y reconoce, que los individuos tiene la libertad para acceder, rectificar y cancelar su información personal, así como oponerse a su uso.