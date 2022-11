"Ciudadanía cuenta con Acción Nacional para defender al INE", reitera Marko Cortés

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés celebró que los diputados de esa fuerza política defiendan la patria, y puntualizó la labor de la también secretaria general, Cecilia Patrón durante la rendición de su informe de actividades.

“Es una de las legisladoras que no solo se oponen y dicen que no a una propuesta que sea destructiva, regresiva, sino que hace propuestas. Ella no solo ha cumplido regresando a colonias, ella también ha cumplido en su comisión, en la tribuna, dando argumentos, representando bien a los meridanos, representando bien a las y los mexicanos y lo digo como presidente del partido, representando bien a las y los panistas” dijo de la también secretaria general del partido que lo ha acompañado desde 20212.

Agregó que la ciudadanía cuenta con Acción Nacional para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) ante el debate que se llevará a cabo por la reforma electoral.

“Lo dijimos con mucha claridad y lo sostendremos con el voto de nuestros diputados. Lo digo claro y fuerte, el INE no se toca, vamos a cuidar al INE, vamos a cuidar la libertad, la democracia y saben con quién lo vamos a cuidar con nuestros diputados federales, nuestras diputadas, con Ceci Patrón” afirmó.

Por su parte, Patrón Laviada aseguró que no se raja, ya que no tiene cola que le pisen, además que aseveró que viene la madre de todas las batallas, además que refrendó su defensa al INE.

La secretaria general del CEN del PAN, advirtió que no se dobla ni se quiebra y seguirá avanzando en su trabajo.

LRL