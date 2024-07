Damián Zepeda aspira a transformar al PAN y rechaza ser 'gerente de intereses particulares'.

Damián Zepeda señaló que al aspirar a la presidencia del Partido de Acción Nacional pretende no ser “el gerente de intereses particulares internos de los padroneros del PAN”, además de que el instituto político debe reinventarse a través de darle a la ciudadanía una apertura, recuperar la identidad sin la alianza con el PRI y ser congruente.

Aseguró que Acción Nacional ha resentido una pérdida de militantes y simpatía ciudadana por una mala dirección de las cupulas del instituto. “si no cambian la manera de actuar de la dirigencia, el partido va directo a su funeral”, señaló.

Dijo que al aspirar a la presidencia del partido albiazul tiene como meta representar al 40 por ciento que no votó por “la opción oficial”, y recalcó que “a eso aspiro y mi meta es representar a la mayoría de los mexicanos, eso es lo que estoy buscando; no ser el gerente de intereses particulares internos de los padroneros del PAN. Si esto quieren hacer, a mí no me interesa. A mí me interesa un PAN fuerte”.

Recalcó que al interior de Acción Nacional es necesaria una “reflexión real y no en eventos controlados por los órganos directivos” y acusó que esos órganos llevan “la suerte del padrón” de militantes. “El PAN tiene dueños, no puedo ser más claro y con cualquiera lo debato y les digo el nombre y el apellido de quien domina cada estado” y recalcó que “eso no es “democracia libre”.

Además, indicó que le "da tristeza es a un partido que llegó a gobernar este país, que entregamos a esta dirigencia 11 gobiernos estatales emanados del PAN, que hoy lo tengan en cuatro, pierde y pierde, y que no quieran cambiar nada. ¿Cuántas quieren perder? ¿Cuándo van a cambiar? ¿Cuándo tengamos uno o dos, cuando estemos perdiendo el registro, como el PRD?”

Zepeda Vidales también advirtió que si la ciudadanía ven en “algo” en Acción Nacional es que todo está “cerrado” y la dirigencia nacional “todo lo quiere hacer con sus amigos”. Así mismo, detalló que para los jóvenes que vayan a votar por primera vez en la próxima elección, el partido ya no les será atractivo.

JVR