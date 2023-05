Dan 46 años de prisión a hombre que atacó a su expareja con ácido

Un juez sentenció este jueves a Efrén "N" a 46 años y 8 meses de prisión por quemar con ácido a su expareja, Carmen Sánchez, en 2014. El fallo llega nueve años después de la agresión y es la primera condena en México y América Latina que sanciona de manera ejemplar un ataque de este tipo.

“Se logró, 46 años, 8 meses para Efrén "N", el criminal que intentó asesinar con ácido a Carmen en el 2014. ¡Carmen, su asesora jurídica, su familia y su grupo de acompañamiento lo logró! Que nunca les digan que no vale la pena luchar”, confirmó la asociación Carmen Sánchez a través de su cuenta de Twitter.

Sobre el proceso, Carolina Hernández, abogada de Carmen Sánchez, dijo: “Honestamente, nada abonaba a su defensa, ya que no se desvirtuó en ningún momento que ocurrió el hecho; es decir, que hubo una agresión directa en contra de Carmen y no hay pruebas suficientes que acrediten que él no cometió el ilícito”.

La ahora activista y defensora de derechos humanos fue atacada en febrero de 2014, en casa de sus padres en Ixtapaluca, en el Estado de México, en donde el agresor llegó a buscarla.

Previo al ataque, Carmen ya había denunciado a su agresor. Así lo indicó Carolina Hernández, abogada de la víctima: “A pesar de que Carmen ya había denunciado incluso agresiones previas que intentaron acabar con su vida, no hubo una escucha por parte de las autoridades”.

Efrén “N” fue detenido en Monterrey en mayo de 2021 y luego vinculado a proceso por tentativa de feminicidio.

Sin embargo, a pesar de que su presunto agresor se encuentra en prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, Carmen Sánchez ha denunciado que sigue recibiendo amenazas y aún teme por su vida.

La activista cuenta con medidas de protección del Poder judicial del Estado de México, pero asegura que no son suficientes: “Cuando una persona ataca con ácido a otra persona, lo que pretende no solo es matar; también pretende herir, torturar y lastimar definitivamente a esta persona. Un ataque con ácido tiene esta característica de que, si sobrevives, nunca vas a volver a ser la misma persona”.

En enero de 2021, la activista creó la Fundación Carmen Sánchez, con el objetivo de atender, erradicar, investigar y sancionar los ataques con ácido a mujeres en México.

