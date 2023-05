Enrique Alfaro y Alejandro Fernández inauguran grupo musical para la paz en Hogar Cabañas.

Con la presencia del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez; la coordinadora del Voluntario Jalisco, Joanna Santillán y el cantante tapatío Alejandro Fernández y su familia, este jueves el Núcleo ECOS Música para la Paz del Hogar Cabañas presentó hoy su nuevo rostro y la meta de incorporar a la educación musical a más de 150 niñas, niños y adolescentes (NNA) residentes en este centro asistencial, a fin de garantizar su acceso a la cultura desde una práctica colectiva con perspectiva de inclusión social, derechos y diversidad cultural.

Este proyecto se materializó después de un año y medio, su habilitación y equipamiento de los espacios educativos fue posible gracias a la alianza entre el gobierno de Jalisco y la Fundación Alejandro Fernández, que se tradujo en el evento Cena con Causa “Un Eco por la Niñez”, realizado en noviembre de 2021 y del cual se recaudaron 5 millones 350 mil 009 pesos.

“Muy orgullosos nos sentimos de que defendemos esos principios (del Hogar Cabañas) de justicia, de solidaridad, de equidad, de misericordia, de formación, sin eso lo demás no vale; y cuando uno es testigo de que un personaje como Alejandro Fernández y toda su familia entienden que la idea de trascender va más allá de lo que sabemos hacer bien, de lo que nos hace ser exitosos, que la idea de trascender tiene mucho que ver con cómo ayudamos a los demás. Ese es motivo de celebración”, indicó Alfaro Ramírez.

Por su parte, la Coordinadora del Voluntariado Jalisco, Joanna Santillán, quien estuvo acompañada por los pequeños del Hogar Cabañas, explicó que esta escuela de música para la paz tomó un nuevo rostro con la voluntad de Alejandro Fernández, lo que se convierte en una nueva oportunidad para fortalecerlos física, emotiva y cognitivamente.

Hay obras que hablan por sí solas y la nueva escuela de Ecos, Música para la Paz, del @HogarCabanas, es una de ellas; un espacio para hacer de la música una herramienta de transformación social y para cambiar la vida de las niñas, niños y adolescentes más vulnerables. pic.twitter.com/EbMfY4WQch — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) May 12, 2023

“Por eso es de suma importancia crear ambientes enriquecedores y estimulantes, y justo este es el propósito que tiene la escuela de música para la paz, fortalecer a nuestros niños en mente, pero también fortalecer a nuestros niños en espíritu. Necesitamos que crezcan felices, pero también necesitamos que desarrollen su memoria, lógica y su creatividad. Yo deseo que por medio de esta escuela nuestros niños estén en contacto con su lado más humano y sensible”, explicó Joanna Santillán.

El gobernador respaldó a la señora, al destacar que ha apostado en este proyecto con el equipo del Hogar Cabañas y sus directivos, al ser este un espacio para la formación de las niñas, niños y adolescentes, dotando de música como un instrumento de generación de paz.

A través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) se erogaron 8 millones 112 mil 045 pesos, con lo cual se completó una bolsa de 13 millones 462 mil 054 pesos, destinados al Núcleo ECOS en el Hogar Cabañas y tres más ubicados en los municipios de Poncitlán, Huejuquilla el Alto y San Pedro Tlaquepaque.

“El Potrillo” estuvo acompañado por su madre Cuquita Abarca y sus hijos Alex y Camila Fernández, quienes atestiguaron la inauguración oficial de este proyecto de solidaridad.

“Si Dios me dio este don no tengo con qué agradecerle a Dios nada más, más que contribuyendo con la sociedad para poder hacer de nuestra ciudad una ciudad con una mejor calidad de vida y poder ver a estas niñas y niños, poderlos ver y transformarles la vida va a ser un gran sueño no nada más mío sino de mi familia, de mis amigos y por mis apellidos, estoy seguro que mi padre desde el cielo me va a estar echando bendiciones y va a estar muy feliz y orgulloso por esta escuela”, sostuvo Alejandro Fernández.

El Núcleo ECOS Hogar Cabañas fue creado el 16 de marzo de 2020, con la modalidad de ensamble musical de Orquesta Sinfónica, y actualmente tiene un total de 47 integrantes.

Este es la cuarta escuela que, junto a las de Poncitlán, Tlaquepaque y Huejuquilla, nace de la Cena con Causa que hicimos de la mano de la fundación de @alexoficial en 2021, quien además, junto a su familia, es inspiración y ejemplo de talento con visión social. pic.twitter.com/vNtIhOSt8a — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) May 12, 2023

De la inversión total se destinaron 10 millones 462 mil 332 pesos realizada por el Gobierno estatal y la Fundación Alejandro Fernández para habilitar 10 aulas y se adquirieron 178 instrumentos musicales, a través de los cuales 10 maestros podrán desarrollar las habilidades de las y los beneficiarios en percusiones, violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, corno francés, trombón, trompeta, tuba, saxofón y guitarra.

A 10 años de su creación, el Programa ECOS Música para la Paz, operado por la Secretaría de Cultura estatal a través del Fideicomiso Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (FEFCA), cuenta con 39 núcleos y una plantilla estudiantil de 1 mil 769 NNA.

Develan placa inaugural de Núcleo Ecos

Al concluir el acto protocolario, las autoridades y la familia Fernández develaron la placa inaugural de este Núcleo Ecos y el titular de la SSAS, Alberto Esquer Gutiérrez, les guió por las nuevas instalaciones, posteriormente todos los invitados acudieron al auditorio recientemente remodelado que ostenta el nombre de Vicente Fernández, donde disfrutaron de un ensamble musical a cargo de las y los alumnos de ECOS Hogar Cabañas y ECOS Santa Paula, quienes hicieron un recorrido con las melodías infantiles “Martinillo” y “Estrellita”, Cuadros de una exposición de Moussorgsky, y la canción del compositor Humbero Estrada, que desde 1995 fue interpretada por primera vez en voz de Alejandro Fernández, “Como quien pierde una estrella”, para finalizar con broche de oro de Nube Viajera en la voz de la niña Ivonne bajo la dirección del maestro Javier Morales.

Al cierre del ensamble musical, el coro conformado por las niñas, niños y adolescentes sorprendió a todos al cantar “Gracias a ti” frente a su padrino Alejandro, quien visiblemente emocionado agradeció a las y los menores de edad y convivió con ellos al finalizar el evento.

Acompañaron al evento la secretaria de Cultura del Gobierno de Jalisco, Lourdes Ariadna González Pérez, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus; Ruth Alejandra López Hernández, directora de Operación y Programación Cultural, directivos del Hogar Cabañas y funcionarios locales.

JVR