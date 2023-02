DEA pide a México hacer más contra Cártel de Sinaloa y el CJNG

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) pidió al Gobierno de México hacer más en contra de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, debido que, dijo, son los responsables directos de miles de muertes en ese país, por sobredosis de fentanilo.

“Creemos que México tiene que hacer más para detener el daño que se está causando. Estos dos cárteles mexicanos, el de Sinaloa y el de Jalisco, dominan la cadena de suministro global de fentanilo”, remarcó la directora de la DEA, Anne Milgram, durante una comparecencia ante el Senado estadounidense.

La funcionaria criticó el hecho de que el Gobierno de México no comparte suficientemente información con Estados Unidos sobre la incautación de fentanilo, además de que no se buscan laboratorios clandestinos ni hay extradición de suficientes narcotraficantes.

Hizo alusión al caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien presuntamente ayudó al Cártel de Sinaloa para pasar droga al vecino del norte, y pidió que haya más extradiciones de narcotraficantes, como los que testificaron en contra del exfuncionario mexicano.

Informes de la DEA señalan que el Cártel de Sinaloa opera en al menos 19 entidades del país, mientras que el de Jalisco Nueva Generación en 23 regiones.

Ante ello, Milgram pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que establezca como su “mayor prioridad” derrotar a ambos grupos criminales, como se hizo en años anteriores con Los Zetas: “Queremos que México haga lo mismo que entonces”.

En la misma comparecencia, Todd Robinson, encargado de la Oficina Antidrogas del Departamento de Estado, aseguró que el Gobierno de México “quiere hacer más”, pues eso lo ha demostrado en los acercamientos que se han tenido con el Senado de ese país.

Y en seguida expresó: “Lo que hemos estado pidiendo a México es que ponga más recursos en este esfuerzo”.

La de ayer no fue la primera vez que autoridades de EU hacen un reclamo al Gobierno de México por el tema de que supuestamente no hace lo suficiente para combatir el tráfico de drogas, pero ahora se hizo abiertamente y ante una de las cámaras del Congreso de ese país.

En mayo del 2021, la misma DEA acusó al Gobierno mexicano de que las operaciones de inteligencia en contra de las organizaciones del narcotráfico de este país estaban paralizadas.

A lo anterior se suma la petición de algunos fiscales de EU que buscan que el gobierno de Joe Biden califique a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, con el objetivo de que se les combata de diferente manera.

Recientemente, Rahul Gupta, director de la política antidrogas de la Casa Blanca, declaró que EU sufre “la mayor crisis de drogas” al sumar 107 mil muertos por sobredosis sólo en el 2022, lo que significa que un ciudadano muere cada cinco minutos por esta causa.

De acuerdo con la DEA, el fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la morfina. Si se mezcla con otras sustancias o drogas, los efectos pueden ser aún más potentes, lo que puede poner en riesgo a la persona que lo consume.

En este sentido, la agencia considera que esta droga se fabrica en México con precursores que llegan directamente desde China.

Segob: “Se está ganando la batalla contra delincuencia”

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, afirmó que la batalla contra la delincuencia se va ganando, ya que el combate a los delitos comienza a reducir la violencia que se vive en el país.

“En algunos estados nos ha costado más recuperar la paz y la tranquilidad, pero estamos todos los días trabajando en ello, ya que esa es la instrucción del Presidente de la República, y por eso celebro la disposición de los gobernadores para juntos continuar en una estrategia que nos lleve a la obtención de la paz. Se le va ganando la batalla a la delincuencia, ya se empiezan a reducir los índices de violencia”, explicó.

Durante la Firma de Convenios de Concertación del del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Públicas (FASP) 2023 con Entidades Federativas, adelantó que se está trabajando en una estrategia, que busca identificar números telefónicos dentro de los penales del país, misma que se va a presentar a la brevedad para que se terminen las llamadas de extorsión.

“Se trabaja de manera coordinada en otros delitos como el secuestro. Hablábamos de la seguridad en carreteras y el redoble de esfuerzos e ir ganando las batallas en esos rubros”, destacó.

En entrevista previa dijo que la migración nunca ha sido un problema para el país, ya que México ha sido tradicionalmente un país de tránsito y asilo, por lo que procuran atender a toda esa población.

En su oportunidad, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno federal funciona y “funciona muy bien”, ya que se ha traducido en resultados.

Señaló que el Gobierno cambió la estrategia para evitar que la marginación y la pobreza sea utilizada para reclutar jóvenes en las filas del narcotráfico, al mismo tiempo se actúa con inteligencia para dar golpes certeros.

“Tengo la convicción de hacer acciones para que las mujeres y niñas vivan sin violencia, por ello, gracias a los gobernadores de los estados la atención y prevención de la violencia se elevó a programa con prioridad nacional, por ello podemos ver cuánto destina cada estado a los programas para combatir la violencia de género”, dijo.

GGL, clave para capos, destaca fiscalía de EU

La Fiscalía de Estados Unidos reiteró que el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, apoyó al Cártel de Sinaloa con armas y protección para todos sus integrantes y fue pieza clave para la expansión del grupo criminal.

El órgano de justicia detalló que el Cártel de Sinaloa no hubiera podido expandirse en la mayor parte del territorio mexicano ni consolidarse como la organización criminal que es en la actualidad, si no hubiera contado con la ayuda del exfuncionario.

Durante la audiencia realizada ayer como parte del juicio que se le sigue a García Luna en una corte de Nueva York, la fiscal, Saritha Komatireddy, señaló que a pesar de que en la lista de los 26 testigos se encontraban nueve criminales de alto perfil, todos coincidieron en que el Cártel de Sinaloa hizo pagos millonarios al acusado a modo de sobornos.

Destacó que muchos de estos criminales tenían muchos años de no tener relación unos con otros y aun así sus testimonios fueron coincidentes.

Además, detalló que con la declaración del narcotraficante Sergio Villareal, El Grande, se tienen pruebas suficientes para inculpar a exfuncionario del Gobierno de México.

Genaro García Luna fue catalogado por la Fiscalía de Estados Unidos como un hombre inteligente, ambicioso y poderoso, mientras que el Cártel de Sinaloa fue descrito como una operación multimillonaria y multinacional, que utiliza trenes, barcos, contenedores y hasta submarinos. “es el Fedex de la cocaína”, dijo la fiscal.

Saritha Komatireddy intentó convencer al jurado de que las pruebas del compadrazgo entre el exfuncionario y el Cártel de Sinaloa vienen principalmente de los testimonios de las personas que se encuentran “bajo juramento”, ya que las actividades declaradas sólo pueden venir de los mismos criminales. “El acusado nunca se imaginó que todas estas personas vendrían a testificar”, dijo.

En el resumen de alegatos, Komatireddy señaló que durante el juicio se puso en evidencia la protección de Joaquín Guzmán Loera, así como la corrupción que en esos años venía desde los más altos niveles. “La evidencia del caso nos muestra que desde el más alto nivel había protección oficial para El Chapo y Veytia lo dijo en su testimonio”, enfatizó.

Agregó que, para políticos como García Luna, el dinero no sólo es para gastar, es poder de comprar gente, poder de comprar medios, poder para comprar aliados, poder para corromper. Este es un caso de corrupción al más alto nivel y ustedes tienen la oportunidad de hacer algo, dijo la fiscal al jurado.

Por su parte, al iniciar su exposición y argumentación final, el abogado defensor de García Luna, César de Castro, aseguró que no hay evidencia de responsabilidad de su cliente, pues las acusaciones sólo quedaron en palabras.

En este sentido, declaró que en ningún momento se presentaron fotos, videos, dinero o documentos que impliquen la participación de García Luna en la comisión de delitos, ya que, si bien hubo señalamientos de varios varios criminales, éstos sólo lo hicieron para conseguir beneficios del Gobierno de Estados Unidos.

Insistió en que muchas de las declaraciones que hicieron los testigos fueron contradictorias, como la del pasado martes, cuando se presentó Jesús El Rey Zambada, quien cambió la versión sobre las cantidades supuestamente entregadas a García Luna y al exsubsecretario de Seguridad Pública del entonces Gobierno del Distrito Federal, Gabriel Regino.

Señaló que narcotraficantes como El Grande, El Lobo, Ávila, El Conejo, Veytia y El Rey Zambada, son criminales involucrados en muertes y torturas, cuya credibilidad es nula.

Además, dijo que la Fiscalía intenta inculpar al exsecretario de Seguridad Pública por irregularidades en decomisos y cargamentos de droga, cuando él no participó en eso que se le imputa.

César de Castro mencionó que la Fiscalía de Estados Unidos no cuenta con testigos que hayan trabajado directamente con García Luna, aparte de que son capaces de dejar en libertad a todos los testigos que tiene, con tal de inculpar y llevar a la cárcel al exfuncionario.

El jurista propuso al jurado desechar los cargos, argumentando que desde el 2012 el acusado ya no es funcionario y la supuesta colaboración con criminales es previa a esa fecha.

Erin Read, otra de las fiscales, negó que haya una venganza en contra García Luna, ya que éste no detuvo a la mayoría de los que fungieron como testigos ni les decomisó sus drogas. Y añadió que la exigencia de la defensa de las pruebas, sólo es un distractor.

Al final de la audiencia se informó que a partir de este jueves el jurado comenzará sus deliberaciones respecto a si García Luna es inocente o culpable.

Los miembros del jurado habían mencionado su intención de emitir un veredicto mañana, pero el juez Brian Cogan los conminó a no hacerlo por lo que se espera que la resolución se dé a conocer la próxima semana.

AMLO llama “falsario” a abogado de García Luna

El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra del abogado César de Castro, quien encabeza la defensa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a quien acusó de mentir en el juicio que se lleva a cabo en una corte de Nueva York, para intentar involucrarlo a él en la recepción de recursos de origen ilegal.

“El quererme involucrar este abogado falsario, calumniador, chueco… resultó más derecho Zambada. Pero, si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia de García Luna, de los jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política y financiera de cuello blanco que imperó en el país.

“Es una vergüenza que, en los dos sexenios, de Vicente Fox y Felipe Calderón, este señor García Luna adquirió un poder omnímodo, se convirtió en un hombre muy poderoso, una carrera ascendente hasta llegar a ser el brazo derecho de Felipe Calderón”, señaló.

Durante la conferencia matutina de ayer, el primer mandatario agregó que en su estrategia, el defensor de García Luna se equivocó hasta en las fechas y los momentos políticos que vivía el país, pero atribuyó su actitud a los ataques de sus opositores, que quieren igualarlo, dijo, al resto de los políticos.

“Se equivocó el abogado, porque supuestamente el dinero que me dieron, siete millones de dólares, era para enfrentar a Vicente Fox. No les entendió bien cuál era la consigna, de decir: ‘No, todos son iguales, todo es lo mismo’, lo de siempre del conservadurismo, todos son iguales’. No, no somos iguales, nosotros no somos mafiosos ni somos corruptos”, remarcó.

El Jefe del Ejecutivo federal añadió que lo que ocurre en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública “es interesante, porque se da a conocer el papel del gobierno sometido a una facción, a una oligarquía, y al mismo tiempo toda la red de complicidades, de componendas, que incluye medios de comunicación, la intelectualidad orgánica, todo, todo por completo. Por eso va a ser muy interesante esperar el veredicto”.

López Obrador cuestionó la actuación de las agencias de investigación especializada de Estados Unidos, que parece que no se dieron cuenta de los malos manejos que realizó García Luna, sobre todo por el dinero que logró acumular.

“Me llamó la atención. A ver, ¿por qué no se permitió que se dieran a conocer los bienes de García Luna en Florida?, ¿de dónde surgió eso, si es elemental que para conocer sobre el delito hay que seguirle la pista al dinero?, ¿y de dónde tanto dinero para casas, departamentos, yates, carros de lujo en Miami?

Insistió: “Y luego, ¿por qué allá?, ¿por qué no en Guatemala, en Argentina?, ¿por qué en Estados Unidos? Y otra pregunta también: ¿qué, no sabían los de las agencias que tienen a su cargo el combate al narcotráfico sobre lo que hacía García Luna?, ¿por qué no declararon ellos? ¿Por qué no se trató lo de Rápido y Furioso, la introducción de armas en ese tiempo? Vamos a ver, porque ayer (martes) me pareció que hasta habían contratado a Loret de Mola, que era un montaje, pero vamos a ver el resultado”.

El Presidente también se pronunció porque los diputados abran los expedientes que resguarda el Congreso sobre las declaraciones de exescoltas del extitular de Seguridad Pública, quienes declararon en secreto ante comisiones de San Lázaro, en torno al secuestro que sufrió García Luna en el 2008, presuntamente a manos de gente de Arturo Beltrán Leyva.