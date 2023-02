Monreal exige retiro de anuncios de corcholatas

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, demandó al dirigente nacional de su partido, Mario Delgado, que garantice un proceso interno digno y que comience el retiro inmediato de la propaganda ilegal de los “corcholatas” favoritas.

Ante los medios, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló que envió la carta al líder partidista para plantear un conjunto de propuestas para el proceso interno y garantizar que no haya una fractura.

“Envié una carta (el martes) al presidente de Morena, haciendo una propuesta seria sobre lo que la dirigencia debiera hacer en fijar reglas y aceptar propuestas, para que no haya división en Morena, porque yo veo que hay una carrera anticipada y el uso de recursos públicos, delicado”, dijo.

Luego de que se reunió con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, para revisar algunos instrumentos internacionales del país, aclaró que no platicó con él sobre el proceso interno, pero apuntó que “no me gusta lo que está pasando, porque hemos luchado siempre contra eso. Pero eso no lo platicamos ahora”.

Sin embargo, dijo que en la carta que dirigió a Delgado sí refirió que es evidente el “abierto despliegue anticipado de campañas personalizadas a favor de cada uno de los tres preferidos de Palacio Nacional.

“Tampoco hay legalidad, transparencia ni rendición de cuentas en el uso de los cuantiosos recursos invertidos en la propaganda con que han inundando el país. Eso es justo lo que denunciábamos cuando estuvimos en la oposición. Practicarlo ahora en Morena no es congruente pero, sobre todo, no es democrático”, sostuvo.

Señaló en su misiva que no se podían corregir dos años de inequidad, pero por lo menos podrían proceder como lo demócratas que dicen ser: “se debe iniciar con la inmediata suspensión de la ilegal propaganda de los tres aspirantes favorecidos por la parcialidad que hemos visto”.