“Debemos hallar la ruta para designar candidato”

El coordinador del PAN en el Congreso del Estado de México, Enrique Vargas, quien aspira a encabezar la alianza opositora en los comicios del próximo año para renovar la gubernatura, aseguró que las elecciones del 2023 van a ser el freno para Morena en el país, rumbo a las elecciones presidenciales.

Sin embargo, advirtió que, para lograr ese objetivo, el PAN, el PRI y el PRD no pueden darse el lujo de tener errores, por lo que consideró que todos los partidos deben ser “maduros políticamente” y elegir al mejor candidato.

En entrevista con La Razón, aseguró que a él lo respaldan números “contundentes” de los estudios que ha realizado para conocer las preferencias en el Estado de México para las elecciones del 2023, por lo que él puede garantizar ese triunfo y descartó que le afecten las disposiciones del Instituto Nacional Electoral sobre la paridad en la selección de candidatos.

En una alianza hay que reflexionar, ser muy maduros políticamente para poder encontrar cuál es la ruta correctar para poder designar al candidato o a la candidata

Enrique Vargas del Villar

Coordinador del PAN en el Congreso del Estado de México

Mencionas que Morena “es un mal Gobierno”, pero sigue arrasando… En algunos estados, sí. Tenemos estudios de por qué fue. En el Estado de México, sus mismas encuestas las hacen públicas. Ellos marcan que un 30 por ciento votaría por ellos, no más. Yo creo que Morena va a seguir teniendo un desgaste; los especialistas tienen pronósticos adversos para México el próximo año; ojalá nos equivoquemos, pero todo indica que en 2023 habrá una crisis profunda, y eso va traer un desgaste más fuerte al Gobierno.

¿Qué se necesita para frenar al partido en el Edomex? Se necesita hacer un estudio profundo de la entidad; después, trabajar en una mesa de unidad los tres partidos para tener muy claro quién debe de encabezar el próximo año.

Dices que el candidato de la alianza debe garantizar el triunfo. ¿Enrique Vargas garantiza el triunfo? Todos los estudios que tenemos en el partido, los propios, son contundentes; cada uno de los partidos traerá sus números, pero los nuestros son sumamente contundentes.

Alejandra del Moral señaló que le corresponde al PRI definir al candidato. ¿Eso afectaría la alianza? Desconozco que lo haya dicho o en qué términos lo dijo. Lo que sí puedo decir y dejar muy en claro, que en una alianza debe haber paridad y equidad; tiene que haber un hombre y una mujer; por eso son los estudios, para ver qué quiere la entidad, porque ha habido estados en donde corremos ese riesgo, como en Hidalgo, que la gente quiso alternancia y quiso cambio, y es en donde no debemos de caer; tenemos que reflexionar, ser muy maduros políticamente para poder encontrar cuál es la ruta correcta para designar al candidato.

En el Estado de México, ¿la gente quiere cambio, alternancia? Sale alto (el puntaje). Se tiene que revisar en las próximas semanas y meses si así sigue opinando, porque los estudios, las mediciones, son una fotografía del día. Tenemos que ir avanzando y no tener los errores que hemos tenido en otros estados. Debemos tener estos estudios para poder ver si hay una alternancia en el estado, cómo la quieren o por qué la quieren, y de ahí revisar más profundo para saber quién puede encabezar la alianza y a quién ve el Edomex, o si quieren un cambio o no.

¿La paridad de género planteada por el INE te afectaría? No, porque el resolutivo del INE fue muy claro: paridad en los dos estados, siempre y cuando haya competitividad; que los partidos tienen que postular una mujer en el estado más competitivo, eso es un hecho. ¿Cuál es el estado más competitivo? Para el PRI y para el PAN es Coahuila, ahí debe de ir una mujer y aquí, en el Estado de México, un hombre; no me afecta.

¿Es el mensaje al PRI para que tenga esta apertura, porque la entidad es uno de sus bastiones? Exactamente, debemos ser muy maduros políticamente y no podemos cometer errores para la postulación del candidato.

En el escenario político electoral, ¿el gobernador Alfredo Del Mazo suma o resta? Tendrá una voz importante en su partido; en estas mesas de las dirigencias nacionales, y en algún momento tendrán que platicar con él.

¿Has platicado con él? Sí, somos amigos desde hace muchos años; fui regidor con él, año 2009-2012; le tengo un gran aprecio, un gran respeto, y sí hemos platicado, yo como coordinador parlamentario del PAN, muchos temas en lo legislativo, y estamos aquí listos para la ruta.

Delfina Gómez, ya se mencionaba y se confirmó para el estado… No tengo ningún comentario; ella tendrá que explicarle a la ciudadanía.

Un perfil como el de ella es el que necesita el Estado de México? No, obviamente, pero me voy a ahorrar mis comentarios sobre Delfina Gómez.

Como alianza, ¿van a contender contra Delfina Gómez o contra Andrés Manuel López Obrador? El estado se va más por el personaje y esa ha sido la historia de la entidad, pesa mucho el personaje. El Presidente es un gran activo para su partido; es el activo de su partido, pero el Estado de México trae una aceptación de 50 por ciento y, en todos los estudios que tenemos, de la aprobación que tiene hacia su partido son 20 puntos abajo.

Con este análisis, ¿la alianza PRI, PAN y PRD sí da esos puntos? Sí, claro. No es un tema de partido, es un tema de ciudadanos, del pueblo; le tenemos que decir por qué una alianza.

En caso de ser necesario, ¿Enrique Vargas podría ir por su cuenta? Si no hubiera un proceso en donde los partidos políticos nos pongamos de acuerdo del por qué y cómo escoger al candidato y a la candidata, si no hay ese entendimiento, que yo confío que sí; si no, estamos listos.

¿Tienen la fuerza suficiente en el PAN para ir por su cuenta? Sí, claro. En 2000 Vicente Fox arrasó en el Estado de México. Estamos listos, lo pudiste ver, la energía que hay en el Estado de México y la energía con la que estamos trabajando.

¿Enrique Peña pesa en este proceso? No lo sé, no sé si en su partido, porque no es de mi partido; no sé si tenga alguna voz, es exgobernador del Estado de México, pero no lo podría decir porque no está en mi partido; lo que sí, es que le tengo profundo respeto en el Estado de México.