“Yo decido quién usa el elevador”

Con la novedad de que en Tijuana ya hay un tema más importante por el que vale la pena que los políticos se den con todo: el uso del elevador de la Presidencia municipal. No, no es la economía ni la calidad del empleo, tampoco la falta de urbanización o la inseguridad, es el dichoso elevador, como se puede ver en un video que circula en las benditas redes. En éste la alcaldesa morenista Montserrat Caballero choca con regidores, luego de que se negara el uso del elevador por motivos personales a una de ellas, Claudia Casas. “El elevador es de presidencia… Yo puedo designar quién lo utilice y quién no”, defiende Caballero. “Es como si yo quisiera entrar a tu baño, estás en tu disposición de dejarme entrar a tu baño”. El caso es que en esa agria disputa se aventaron, penosamente, un rato. Por cierto que Casas al final dijo que no lo va a usar. Uf.