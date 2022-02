Rafael Loret de Mola declara la guerra a AMLO

Rafel Loret de Mola le declaró la guerra al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador luego de las acusaciones que ha vertido en contra de su hijo, el también periodista Carlos Loret de Mola.

A través de un video publicado en sus redes detalló que el mandatario federal debe salir de Palacio Nacional porque ya no tiene calidad moral o credibilidad.

Guerra quiere Andrés Manuel, guerra le tendremos que dar aquellos que creemos que México no puede depender de una sola voluntad. Andrés Manuel López Obrador se tiene que ir ya de Palacio Nacional, ya no puede seguir, no tiene autoridad moral, ha perdido toda credibilidad, ha utilizado al fisco como un arma terrorista contra la ciudadanía