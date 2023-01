No declararemos la guerra al Poder Judicial ni al nuevo presidente de la SCJN: AMLO

Previo al inicio del proceso de votación para elegir al nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que a su administración no le interesa controlar este proceso de elección como, dijo, sí se alentaba en anteriores gobiernos, pero que tampoco entrará en guerra con la persona elegida para ocupar el cargo .

En rueda de prensa matutina, el mandatario federal negó que su Gobierno cuente con los apoyos suficientes para “imponer” al ministro presidente de la SCJN, pero aseguró que esto tampoco “le importa”, pues, dijo, su administración no es como otras que sí tuvieron la tentación de controlar al Poder Judicial.

“Nosotros no tenemos posibilidad, ni siquiera nos importa. Los que vengan van a tener que reformar el Poder Judicial, que está muy mal, pero faltan convicciones, faltan principios. Yo no tengo injerencia de ningún tipo . Si yo fuese como piensan mis adversarios, quedaría quien decidiera el Presidente. No somos iguales, no se puede gobernar sin autoridad moral”, puntualizó López Obrador.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo federal reiteró que trabajará en conjunto con quien resulte electo en la elección de este martes, y que no entrará “en guerra” con quien ostente el cargo de presidente de la SCJN, pues ambos poderes deben colaborar.

“Vamos a esperar, ni modo que le declaremos la guerra al Poder Judicial , pues ante todo está el interés del pueblo de México y hay cuestiones importantes adelante: el que sigamos combatiendo la inseguridad y la violencia. Lo que le importa a la gente es que siga mejorando el ingreso, que haya empleos, que se controle la inflación. También el tema de la transformación, para que nunca más regresen los corruptos”, manifestó el mandatario.

AM