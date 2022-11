En la defensa del INE "nos estamos jugando casi todo", afirma Santiago Creel

En la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), la oposición política a la Cuarta Transformación, “nos estamos juagando casi todo”, consideró el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, quien dijo que hoy todas las instituciones están en riesgo.

Al encabezar este lunes por la tarde la ponencia “Poder Legislativo y representación política: retos y oportunidades para su fortalecimiento”, con estudiantes de la Universidad Anáhuac, el diputado federal panista exhortó a los jóvenes a participar en la vida democrática del país, a luchar por la consolidación y cuidado de las grandes obras del país.

A unas horas de haber participado en la marcha en defensa del INE, Santiago Creel compartió ante los estudiantes que la protección del árbitro electoral es fundamental para la vida democrática del país, ya que es una institución que miles de mexicanas y mexicanos, durante muchos años, trabajaron para construir.

“Está en riesgo todo lo que hemos construido en este último paso de muchas generaciones, en la búsqueda de la democracia, de la libertad y del bien común” , opinó.

El presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro explicó que en estos momentos en la vida política nacional no hay procesos de negociación con el Gobierno federal en turno, ya sea por aproximaciones ni por cualquier otro canal, “no hay diálogo, como sí se había hecho en casi 30 años”.

Puso como ejempló que él ha pedido al Presidente de la República un intercambio de ideas sobre seguridad, pero le han rechazado cualquier posibilidad de dialogar.

“Y el mensaje que quiero dejar el día de hoy es justamente ése, que no hay diálogo, no hay negociación, no se le quiere reconocer a la oposición su lugar”, manifestó.

Santiago Creel planteó que no puede haber democracia sin la inclusión de minorías porque: “El pueblo no es el pueblo de López Obrador, el pueblo somos todas y todos nosotros, asúmanse como parte del pueblo, como parte actuante de un pueblo, participante, si no, este país no va a cambiar”.

Recordó a las y los estudiantes que, de acuerdo con los resultados electorales de 2021, la oposición es mayoría, porque obtuvo 23 millones de votos y la coalición de Morena, poco más de 21 millones, por lo tanto, ellos no son los únicos que tienen todo el control del gobierno.

“Y si algo le hace falta a mi querido México es la participación de cada una y cada uno de ustedes, por más pequeña, por más mínima. Y si alguien pasa y les pregunta ¿y tú quién eres? tienen que responder: Yo soy constructor de México”, apuntó.

