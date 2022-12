“Estoy muy definido”, responde Ricardo Monreal a críticos; ratifica rechazo a encuestas internas de Morena

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que él está muy definido del lado de la ley y la justicia, por lo que no aceptará presiones ni amenazas para que tome decisiones.

Ante la exigencia de Germán Martínez y Claudio X. González de que deje de estar de un bando u otro, particularmente en cuanto al Plan B de la reforma electoral, afirmó que él tiene claros sus principios y valores.

“Estoy muy definido, siempre lo he hecho, estoy del lado de la Constitución, del lado de la ley, del lado de la justicia y me conduzco con los principios y los valores de la democracia, así es que ni cantos de la sirenas ni amenazas de nadie me mueve en mi criterio y en mi posición, ni mucho menos negociaciones subrepticias o condenas al ostracismo, nada de eso me mueve y soy un hombre consciente de lo que está pasando en el país, en el Senado mexicano y de lo que cada uno tiene que asumir respeto de esta discusión que tiene que ver con el futuro”, declaró.

El senador zacatecano ratificó, en conferencia de prensa, que no busca acomodo para alcanzar otro cargo, como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, sino que se mantiene en su decisión de ser candidato presidencial.

Dijo que continúa en su proceso interno de reflexión sobre su futuro político: “Siempre en la valoración y estoy muy tranquilo, en el momento que llegue la decisión la habremos de ejercer con toda responsabilidad”.

En este contexto, reiteró su rechazo a las encuestas de Morena para definir candidatos, porque coincidió con la opinión de Ricardo Mejía, a quien los estudios de opinión no respaldaron para buscar la candidatura al gobierno de Coahuila, están sesgadas.

“Estimó a Ricardo Mejía, es un hombre maduro, inteligente y él ahora se queja del sesgo de la encuesta, yo insisto en que las encuestas no las debe de hacer el partido, sino encuestadoras profesionales.

“No creo en las encuestas que hace el partido, a pesar de que salió beneficiado un amigo, Armando Guadiana y que lo vamos a respaldar todos en el Senado, pero Guadiana necesita a Ricardo Mejía y a todos los que participaron, y el partido tiene que revisar este tipo de ejercicios, las encuestas elaboradas por ellos mismos, organizados por ellos mismos y cantadas por ellos mismos, no creo en eso”, subrayó.