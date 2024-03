Dengue se multiplica 6 veces en forma “atípica”

En temporada de invierno, lejos de los periodos normales con presencia de dengue, los casos de esta enfermedad se han sextuplicado en lo que va del año respecto al 2023.

La Dirección General de Epidemiología, hasta la semana epidemiológica nueve (corte al 4 de marzo), refirió que hay seis mil 828 casos de dengue en sus tres modalidades: severo, con y sin datos de alarma; esta cifra se multiplicó por 5.8 (478 por ciento de aumento) sobre el número de casos que se reportaron para el mismo periodo del año pasado, donde sólo fueron mil 181 en total.

Al respecto, el médico Jorge Pascual indicó que “el brote de dengue que atraviesa actualmente no sólo México, sino el mundo, se presenta en forma atípica, ya que es una enfermedad que se espera únicamente en periodos de calor extremo; sin embargo, en Argentina, por ejemplo, el año pasado se presentaron más de 56 mil casos y 48 fallecidos y este nivel ya es histórico. En México se han presentado estos casos incluso en medio del frío, posiblemente por la variabilidad de clima en el último periodo”.

“El dengue es una enfermedad en la que los síntomas son muy variados. Puede haber personas asintomáticas, otras que tienen síntomas leves y otras que lo padecen en forma grave. En esta etapa se caracteriza por afectar los vasos sanguíneos. Comienza a manifestarse con fiebre leve, dolor ocular, molestia y dolor en articulaciones y músculos y hasta sarpullidos en la piel. Pero luego puede manifestarse con abundante sangrado estomacal, de los intestinos y por nariz”, explicó.

El especialista advirtió que debido a que no existe un medicamento específico contra el dengue, las acciones de prevención y detección oportuna de casos deben ser una prioridad para los sistemas de salud en la región, pues se trata de una enfermedad febril que afecta a lactantes, niños y adultos.

Gráfico

El informe de la situación epidemiológica de dengue en México señala que en la semana nueve, con corte al 4 de marzo, los estados con mayor incidencia de casos de dengue son Guerrero, Tabasco, Colima, Campeche, Quintana Roo y Veracruz.

Otra característica inusual que ha presentado la enfermedad, a decir de la pediatra clínica María Esther Ballesteros, egresada de universidad La Salle, es que advierte que a partir de datos publicados por la Secretaría de Salud, “se analizó una tendencia de aumento en la incidencia de dengue en la población juvenil e infantil de México durante los últimos 10 años”.

La especialista recordó que a partir de la reintroducción en México de la enfermedad en 1978 —después de haber sido erradicado durante 12 años—, el dengue se convirtió en un problema de salud pública donde la población en riesgo era la carente de servicios básicos en salud, y la incidencia era predominante en la población adulta.

La familia de Verónica Castrejón sufrió las consecuencias de esta reaparición de la enfermedad. Ella es madre de Irving Diego, de 14 años, oriunda de Veracruz y en enero pasado su hijo fue detectado con dengue.

“Fue a principios de enero, comenzó con dolor de piernas; pensamos que era un resfriado y que se le quitaría, pero no fue así. Estuvo recibiendo mal diagnóstico porque los mismos médicos decían que no era temporada de dengue. Finalmente, al llevarlo a un médico particular, resulta que en pleno enero Diego sí tenía dengue; nadie nos explicábamos cómo fue que ocurrió”, relató.