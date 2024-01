Denuncia AMLO 'operación tapadera' de SCJN e Inai para ocultar sueldos de ministros

El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que hay una “operación tapadera” entre la Corte y el Instituto de la Transparencia, para evitar que se conozcan los sueldos de sus integrantes, por lo cual, dijo que enviará la reforma sobre “austeridad republicana” al Congreso.

AMLO consideró que ambas instituciones violan la “regla de oro” de la democracia, de que todo lo público debe ser público, luego de que el Inai resolvió que es “confidencial” el monto real de lo que gana cada uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal.

“De las iniciativas de reforma que voy a enviar ahí va de nuevo la austeridad republicana, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre (…) Es operación tapadera, se tapan unos con otros, los de la transparencia defienden a la Corte y la Corte defiende a transparencia.

“No se sabía, ahora resulta que la Corte decide solicitar mantener en secreto el monto total de sus sueldos, es confidencial”, declaró el titular del Ejecutivo federal en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

#ConferenciaPresidente | Lunes 15 de enero de 2024. https://t.co/1viNamwtBf — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 15, 2024

AMLO dijo que no es posible que mientras desde el Gobierno se apoya a 30 de 35 millones de mexicanos en pobreza con programas sociales tras implementar la “austeridad republicana”, en el Poder Judicial se sigan negando a reducirse el sueldo como estipula la Constitución y ganar todos menos que el Presidente de la República.

López Obrador subrayó irónico que “como no es el pueblo el que les paga, no es dinero público, porque van a dar a conocer cuánto ganan. ¿Qué derecho tienen los ciudadanos a saber cuánto ganamos los servidores públicos?, ¿tiene algún derecho el pueblo? Claro que sí, volvemos a lo mismo, la transparencia es una regla de oro de la democracia, pero eso no es democracia”.

AMLO recordó el principio juarista sobre la austeridad republicana, bajo el cual deben regirse la Corte y el Consejo de la Judicatura, así como cualquier institución que sea pública en el país.

AMLO pidió a su vocero Jesús Ramírez replicar en la pantalla el texto de Benito Juárez donde menciona el principio de la austeridad.

“Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”, leyó AMLO.

Cita. Foto: Especial.

