Denuncian 19 desaparecidos de caravana

Representantes de la caravana migrante que fue disuelta el pasado martes en el municipio de Mapastepec, Chiapas interpondrán una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del Instituto Nacional de Migración (INM) por la desaparición de 19 personas.

De acuerdo con Luis García Villagrán, vocero del éxodo desde el momento en que fue disuelta la caravana, agentes del INM comenzaron la separación de familias a diversos albergues, lo que supuso la desaparición de las personas ya que algunas se quedaron varadas en diversas localidades, viviendo en la calle en la búsqueda de sus familiares.

“Hay al momento 19 personas desaparecidas, ya que fueron separadas de sus familias. Hay mucha gente que vive en las calles y muchas familias que no saben dónde están sus seres queridos.

"Algunas personas fueron trasladadas a otros municipios y dejadas en la calle, y eso no es cosa menor”, dijo. Explicó que lo anterior es una situación muy grave que ha pasado desapercibida por parte de las autoridades, por ello, decidieron interponer la denuncia para que sea visible la problemática.

Por otra parte, dijo que el próximo lunes tendrán una reunión con todos los migrantes que se encuentran reuniéndose en Arriaga, Chiapas para decidir el reinicio de la caravana migrante, pues calificó como un engaño las promesas del INM sobre la entrega de visas humanitarias.

“Nos estamos reagrupando ya que Migración sólo nos engañó y pensamos que el actual gobierno se somete a Estados Unidos, por ello no nos van a dar nada para que siga el avance a Estados Unidos”, dijo.

Villagrán indicó que en caso de se reinicie la caravana migrante, ya no negociarán de ninguna manera con las autoridades, pues ya no escucharán las promesas de las autoridades que solo les mienten para que no haya éxodos por el país.