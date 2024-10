'Derechos humanos están en riesgo cuando el poder no puede ser contenido': Norma Piña 

Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asistió a la inauguración del XVL Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional que encabezó la UNAM, en donde aseguró que los derechos humanos se ponen en riesgo cuando no hay una contención del poder .

"No cabe duda y hay mucha evidencia que nos proporciona la historia y el presente en muchas latitudes de que los derechos humanos están en riesgo cuando el poder, de cualquier tipo, no puede ser contenido, frenado y controlado. Es también una verdad evidente que uno de los propósitos de un poder judicial independiente, y lo subrayo independiente, es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que no podría amenazar esos derechos"