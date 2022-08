Osorio, crítico de Alito, ve con recelo intención de desaforarlo

El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo que el proceso de desafuero contra el diputado federal Alejandro Moreno, líder nacional del tricolor, debe seguirse, pero sin estar apegado a cuestiones político-electorales.

Entrevistado en la antigua sede senatorial, a donde acudió para escuchar el informe final de la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, señaló que la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche se observa “con unos ojos llenos de política y no de cuestiones legales”.

De acuerdo con la FGE, la solicitud de juicio de procedencia se basa en el presunto delito de enriquecimiento ilícito, debido a que no hay correspondencia entre sus ingresos declarados y los bienes que posee.

En ese sentido, el legislador reconoció que la solicitud realizada por las autoridades de Campeche se tiene que seguir como está establecido: “son procesos que tienen que seguirse y nadie tiene que alterar”.

El exgobernador de Hidalgo remarcó que está en contra de la dirigencia de Moreno Cárdenas y de los resultados que ha tenido, motivo por el que ha solicitado su salida de la presidencia de su partido, pero dijo que, ante los sesgos que hay en este procedimiento, se evidencia que hay una intervención del Gobierno federal con motivos electorales.

No podemos apoyar estos procesos que lastiman el debido proceso y que se ven con ojos llenos de política

y no de cuestiones legales. Yo estoy, y lo he reiterado, en contra de su dirigencia y de que se cometan actos excesivos