Desfalco en Segalmex no quedará impune, promete López Obrador

El gobierno federal no encubrirá a nadie por el presunto desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), advirtió este miércoles el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia mañanera, el mandatario dijo que los presuntos desvíos de recursos en el organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura se detectaron porque hubo inversiones en una financiera con recursos públicos.

“Y no hay protección para nadie, cero impunidad, porque si no, no avanzamos, si se protege a corruptos no avanzamos y eso se sabe bien y no tenemos elementos.

"Esto que mencionas de Segalmex se está investigando a fondo, se va a castigar a responsables, empezó porque se descubrió de que un administrador puso dinero de Diconsa en una financiera, esa financiera ofrecía más intereses; el que dinero del presupuesto vaya a una financiera, ya es un delito, eso no se puede hacer, ni con el pretexto de que van a obtener más rendimientos”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

López Obrador resaltó que los malos manejos al interior de Segalmex, cuyo monto asciende a cerca de 13 mil millones de pesos, involucran a la financiera, pero también a un banco, aunque no quiso revelar el nombre de la institución, y si se comprueba que hubo colusión, el banco también deberá responder por esta situación.

“Esta caja de ahorro o esta financiera hizo lo mismo en otros casos y se está investigando porque no pueden estas financieras no pueden actuar sin el respaldo de un banco y si se encuentra que hay responsabilidad del banco, quien tiene que responder es el banco porque por lo general estas financieras no tienen nada, son puros negocios de papel”, advirtió AMLO.

Comprometió al secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, para que acuda a la conferencia mañanera y ofrezca detalles de la investigación que se lleva a cabo desde el gobierno federal.

