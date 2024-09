No se va a destruir nada del PJ, busca transformarse, responde AMLO a ministra Norma Piña

Al calificar como un "extremo" los señalamientos de la presidenta de la Corte, Norma Piña, por decir que se busca la "demolición" del Poder Judicial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no se va a destruir nada, por el contrario se busca transformar a este sector que está podrido y decadente.

"Igual que en los otros Poderes (se va a limpiar de corrupción). Ella (Piña) usó la palabra demolición, pero no se va a destruir nada, al contrario", dijo AMLO al responder las declaraciones de la ministra Piña, un día después de que presentara una contrapropuesta de reforma judicial ante la iniciativa que se discute en el Senado, que propone la elección de jueces por voto popular.

Norma Piña advirtió que "la demolición del Poder Judicial no es la vía para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita".

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, AMLO insistió en la necesidad de reformar al Poder Judicial, pues aseguró que los otros poderes se han reformado.

"El Poder Judicial sigue intacto, igual; el Poder Ejecutivo reformado, el Poder Legislativo, reformado; Poder Judicial igual que siempre porque era como un enigma el Poder Judicial, nadie sabía nada, al grado que hasta la misma presidenta ayer reconoce que 50 por ciento de los 40 mil trabajadores del PJ -no fue, dijo que 45 por ciento- son familiares, pues es el poder de la familia, es el DIF, el nepotismo a todo lo que da", afirmó AMLO.

AMLO agregó: "¡Imagínense! un poder que la mitad de los que trabajan son familiares y lo que hacen los jueces, los magistrados, los ministros, mañana vamos a informar todo, no solo nepotismo sino todas las violaciones a la Constitución, a las leyes, la protección a la delincuencia de cuello blanco, delincuencia organizada".

AMLO mencionó que "todavía hay quienes dicen, pero por qué se va a reformar el poder judicial, o esto en extremo, la demolición. Me acordé de una frase de Zarco que decía que 'la reforma se debía construir con una mano y construir con la otra', de Francisco Zarco".

Además, AMLO negó que las declaraciones de Norma Piña sean con la intención de hacer política, pues está en su derecho como todos los que se oponen a que se reforme el Poder Judicial; sin embargo, "es evidente, de dominio público, la mayoría de la gente lo sabe, que impera la corrupción en el Poder Judicial y urge limpiarlo en beneficio de todos".

AMLO insistió en que se requiere que haya legalidad, Estado de Derecho, para que de esa manera no se proteja más que al pueblo y al que demanda justicia con razón porque está podrido el Poder Judicial.

AMLO se lanzó en contra de la senadora panista María de Jesús Díaz Marmolejo, "La Chuyita", quien planteó linchar a aquel legislador de la posición que vote a favor de la reforma judicial oficialista.

"Una senadora del bloque conservador que dice al que vote en contra 'lo vamos a linchar'. Fíjense eso, le salió lo autoritario, no me equivoco, claro que todos cometemos errores, no somos perfectos, sólo el creador es perfecto, la naturaleza podrán decir otros, la ciencia. Uno comete errores, la política no es ciencia exacta, es de aproximación", finalizó AMLO.

