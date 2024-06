Sí a diálogo con el PJ, pero “Congreso decide”

Luego de que magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) que se oponen a la reforma en esta área anunciaron que promoverán un diálogo con la virtual Presidenta electa, y advirtieron que no aceptarán la elección de jueces y ministros por voto popular porque sostienen que se trata de un “vulgar propagandismo populista”, Claudia Sheinbaum subrayó que el diálogo está abierto, pero que la instancia en donde se trazarán las definiciones será el Congreso de la Unión.

“Siempre estamos abiertos al diálogo, pero por eso está abriendo el Congreso un espacio de discusión, de propuestas, porque es ahí donde se va a decidir; nosotros ya manifestamos nuestra opinión”, declaró anoche, tras su salida de la casa de transición.

Sostuvo una reunión con el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien se perfila como coordinador de Morena en el Senado, con el que abordó la ruta que habrán de seguir los foros sobre la misma reforma.

“Bueno, Adán apenas va a ser senador, pero es parte de lo que estábamos platicando, que tenemos que llamar a una reunión para ello”, declaró.

De igual forma, se reunió con el mismo Adán Augusto López Hernández, con Ricardo Monreal, con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y otros liderazgos territoriales en el país, para, dijo, agradecerles la labor hecha durante las elecciones.

Más temprano ayer, al encabezar una concentración-protesta en instalaciones judiciales del sur de la Ciudad de México, los magistrados advirtieron que no están dispuestos a permitir la “destrucción” del Poder Judicial a través de la propuesta del Gobierno federal.

No obstante, Jesús Gilberto González Pimentel, líder sindical del PJF, hizo previamente un llamado a los trabajadores de base a no sumarse el 1 de julio a un paro nacional previsto, para antes poder solicitar una reunión con la virtual Presidenta electa.

González Pimentel enfatizó que ya envió una misiva a Claudia Sheinbaum, con el fin de que esté al tanto de la incertidumbre que viven los trabajadores con respecto a su estabilidad laboral.

Señaló que el 21 de junio sostuvo una reunión con los 67 secretarios generales de las distintas secciones que conforman el gremio, el Comité Ejecutivo Nacional, los encargados de oficina sindicales del primer circuito y asesores jurídicos, para exponerles 10 puntos de acción que contiene un documento que enviaron a la base trabajadora y que pretenden presentarlo ante Claudia Sheinbaum.

“El 21 de junio tuvo verificativo en San Lázaro una reunión de trabajadores en donde salió un documento denominado Resumen San Lázaro. Lo que resalta de este documento es que aduce la imposibilidad de nuestros compañeros trabajadores para participar en la elección de jueces y magistrados”, refirió.

Durante la reunión en la que se convocó a que los trabajadores asistieran a la explanada de los Tribunales Colegiados Penales en la avenida Revolución 1508, donde estuvieron presentes magistrados de los tribunales colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, se dio una plática informativa con la base trabajadora, sobre la reforma al Poder Judicial presentada por el Presidente.

Ahí, ante decenas de trabajadores, el magistrado Reynaldo Manuel Reyes Rosas sostuvo que la impartición de justicia es un trabajo especializado y que la premisa de que cualquiera puede desempeñarse en esa tarea es “propagandismo populista vulgar”.

“Alcemos nuestra voz para que simplemente seamos escuchados por aquellos que no entienden o no comprenden y, más aún, que no conocen; que no se utilice la ignorancia para ponerla por encima de nuestra noble labor”, manifestó.

“Nuestra labor requiere de gente preparada, olvidemos este propagandismo populista vulgar acerca de que nuestro trabajo lo pueda hacer cualquiera, no señores; el trabajo es especializado, el trabajo es de estudio, el trabajo es de compromiso y es de un silencioso patriotismo, porque no andamos en las calles levantando panfletariamente argumentos para convencer a los demás; convencemos nada más a través de nuestras resoluciones”, remató.

Al tomar la palabra, el magistrado Rogelio Alanís García convocó a sus compañeros a impedir la “destrucción” del PJF.

“Tampoco estamos dispuestos a la destrucción, tampoco estamos dispuestos a ser destruidos. Somos un poder del Estado, somos un poder de la República que es esencial para ella, somos también un poder que se debe al trabajo, al sacrificio y al mérito, nadie aquí ha recibido algo de manera regalada”, dijo.

Jesús Gilberto González Pimentel, líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), llamó a los trabajadores a no participar en el paro indefinido de labores a partir del 1 de julio.

“Esto traería como consecuencia la pérdida de los bonos… sembrar pánico entre la población trabajadora; por ello, te pedimos que no participes en esta actividad y si van a cerrar las instalaciones, te aconsejamos que no seas tú el que lo haga. Deja que esta acción la realice el titular de la relación laboral”, manifestó González Pimentel.

Mencionó que el paro nacional se llevaría a cabo “sólo una vez agotado el diálogo y si no se cumplen las exigencias de nuestros agremiados, a quienes mantendremos informados, a toda la base trabajadora”.