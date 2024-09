AMLO acusa que presidente de España ‘faltó al respeto’ a Sheinbaum por sugerir que es ‘manipulable’

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a su homólogo español Pedro Sánchez de faltar al respeto a la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, por sugerir que es manipulable y que fue idea de él de no invitar al rey Felipe VI a la investidura del 1 de octubre.

"Está insinuando que fue una decisión que yo tomé, como si la Presidenta de México fuese manipulable. Es una falta de respeto adicional, se equivocan completamente, esa decisión fue de la Presidenta electa y yo cuando supe de esa postura la respaldé, como la voy a respaldar siempre", apuntó.

México es un país independiente, libre, insiste

Ratificó que los españoles y cualquier país del mundo, entiendan que México es un país independiente, libre, soberano, que no es colonia de nadie ni tierra de conquista.

"Ahora con el asunto este de España están faltando al respeto además, y eso lo está haciendo el presidente de España a la Presidenta electa porque está diciendo o sugiere que la decisión de no invitar al monarca español, que aclaro, fue al Rey, se invitó al presidente de España, al gobierno de España, ahora está sugiriendo que fue una situación política. Sí, fue una situación política, de qué otra índole", enfatizó.

Sheinbaum dará continuidad a 4T bajo su propio estilo

El mandatario federal opinó que se equivocan mucho al emitir declaraciones de que Sheinbaum sigue sus órdenes, y aclaró que se trata de una mujer que dará continuidad a la Cuarta Transformación del país, con su estilo, de manera libre.

"Es distinta a otros políticos que son fruto de las relaciones públicas, políticos nacionales y extranjeros que de repente surgen y se vuelven famosos, pero que no han trabajado con el pueblo, que no han recogido los sentimientos del pueblo, que se han colado, entre comillas, mediante el 'sí señor y lo que usted diga señor', mediante la lambisconería y el arribismo. No, Claudia es extraordinaria", subrayó.

Por ello, dijo que no tiene ninguna duda de que se trata de una mujer consecuente, íntegra, honesta, con sensibilidad social que se ha formado en la lucha desde abajo, por la justicia, la democracia y la defensa de nuestra soberanía.

