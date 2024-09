Digo PRD para que entiendas Morena

Importante llamado de atención, nos comentan, el que hizo el Presidente López Obrador a los integrantes de Morena, partido que él creó, para que tomen como ejemplo de lo que no se debe hacer al Partido de la Revolución Democrática, a cuyo ataúd la víspera, el INE le puso el último clavo. “Ojalá lo que llevó al PRD a la pérdida de registro sirva a otros partidos para no cometer los mismos errores”, refirió ayer el Presidente, quien en algún momento de su vida no sólo fue militante sino también candidato presidencial del PRD. Cuando eso respondió le preguntaron si se refería también a Morena. “Incluyendo a Morena”, recalcó. Es este fin de semana que Morena tiene previsto realizar su Congreso Nacional para elegir a su nueva dirigencia nacional y para reformar estatutos. En esa reunión, sin embargo, hay quienes ven la posibilidad de que se geste una tribalización —como la que había en el PRD— dada la existencia de distintos y diferenciados liderazgos con fuerza propia dentro del partido guinda. En su caso, se verá entonces cómo la procesa. Por lo pronto, pendientes.