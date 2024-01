Diputada priista denuncia a Alejandro Moreno por violencia política de género

La diputada federal del PRI Montserrat Arcos denunció ante el INE al dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, por violencia política de género y de intentar involucrarla en “moches y corrupción”.

En conferencia de prensa, la también expresidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMIPRI) dio a conocer que la denuncia, que también promovió contra el secretario de Finanzas del partido, Hugo Gutiérrez, derivó de un hecho más allá de la violencia política.

“Inició como un asunto de explotación y, ¿por qué no decirlo?, de moches y corrupción de la cual me quisieron hacer parte y yo me negué, motivo por el cual a partir de esa fecha he vivido una serie de situaciones que lamento mucho, que no pensé jamás tener que vivir. Tengo 20 años de militancia en el partido, jamás he traicionado, nunca he dejado de trabajar por los ideales de nuestro partido”, exclamó.

Aseguró que el secretario de Finanzas la abordó desde junio pasado para solicitarle el dinero que en el partido se destina al empoderamiento político de mujeres para destinarlo a “actividades digitales” e implementar un sistema de “retorno” para quedarse con 50 por ciento del monto.

Por ello, la diputada dijo haber buscado al dirigente nacional con quien no obtuvo respuestas y tras lo cual el secretario de Finanzas procedió “de manera unilateral y arbitraria” con el esquema que le había planteado.

Acusó que la situación derivó en “advertencias” que se le hicieron “sobre lo que me podría ocurrir” si no accedía y se portaba “generosa” con el partido, situación que planteó ante el Consejo Político Nacional.

Posterior a esto, aseguró que se le impidió ejercer los recursos para la formación política de mujeres y a varias dirigentes estatales se les ordenó no asistir a los encuentros con dicho motivo.

“Es una clara negativa de la dirigencia del partido para que las mujeres no nos capacitamos en la forma en que lo veníamos haciendo, aduciendo el tema de una necesidad económica por una supuesta multa del INE”, comentó.

La legisladora no señaló que esto no significará que renuncie al partido, a pesar de que la transición entre su gestión y Mónica Hernández, quien ahora preside el ONMIPRI, se dio sin que ella fuera notificada, y porque además intentó durante seis meses que el asunto quedara solo dentro del partido.

“Lo que estoy haciendo me cuesta mucho trabajo, demasiado, pero también está en riesgo mi integridad y la de otras personas y por eso es que decidí proceder legalmente. Estoy en las manos de la autoridad electoral”, declaró.

