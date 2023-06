Diputado del PAN se suma a proyecto de Sheinbaum rumbo al 2024

El diputado panista, Gonzalo Espina Miranda, se sumó al proyecto de Claudia Sheinbaum para encabezar la Coordinación Nacional de la Cuarta Transformación en 2024.

A través de un comunicado, Espina Miranda compartió: “Este día he decidido poner fin a mi militancia de más de diez años en el Partido Acción Nacional, me voy agradecido con quienes en este partido sí creen en un mejor país, y externo mi total respeto a los electores que, en dos ocasiones, me permitieron representarlos en el Congreso de la Ciudad de México”.

El diputado aclaró que se retira porque los dirigentes del PAN en la Ciudad de México “han trastocado los valores del partido y traicionado a la militancia”, agregó que observó un extravío político e ideológico en las cabezas del partido.

Enfatizó: “Eso queda de manifiesto ante la absurda e incongruente alianza con el PRI, partido al que los fundadores del PAN combatieron por su inmensa corrupción, autoritarismo y cacicazgos”.

Gonzalo Espina recordó que se incorporó al PAN en 2012, pero asegura que el partido ya no es como era cuando se integró: “No existe la democracia interna, ni el debate de ideas, tan sólo la obediencia a ciegas a un solo hombre que toma decisiones unilateralmente desde un escritorio completamente alejado de la realidad de los habitantes de la CDMX”, comentó.

Justificó que por lo anterior, se suma al proyecto de Claudia Sheinbaum: “Hoy me sumo a un proyecto distinto, a un proyecto que convoca a personas de diferentes sectores de la sociedad civil para participar de manera libre, tomando en cuenta las ideas, el debate y la competencia interna”, externó.

Por su parte, Claudia Sheinbaum publicó una fotografía con Espina en redes sociales, donde aprovechó para agradecer el apoyo: “Me da mucho gusto coincidir con Gonzalo Espina, diputado del Congreso de la Ciudad de México, quien ha decidido apoyarnos para la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación. Gracias Gonzalo por sumar esfuerzos en estos momentos de definición tan importantes para el país”, compartió.

En ese sentido, el Partido Acción Nacional dio a conocer en un comunicado que “lamenta su decisión”, además señalaron que el partido analizará el caso en los órganos internos para tomar las medidas que el reglamento contempla: “La decisión de Morena de reclutar adeptos de las filas de Acción Nacional solo muestra el tamaño del miedo que tienen por perder la Ciudad de México”, expusieron.

DGC