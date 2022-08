Diputado Shamir Fernández brinca del PRI a Morena

El diputado Shamir Fernández, quien la semana pasada anunció su renuncia a la bancada del PRI, hoy se sumó a las filas del partido Morena.

Durante la tercera Reunión Plenaria del grupo parlamentario de la Cuarta Transformación, el coordinador Ignacio Mier Velazco sometió a votación de las y los diputados si validaban la incorporación del legislador.

Al interior del auditorio Aurora Jiménez un grito de ¡Arriba Coahuila! acompañó las decenas de palmas que se levantaron para aprobar el ingreso del expriista a su bancada.

“Las luchas que él siente que le dieron la razón para incorporarse a la política no las encontró y él cree, está convencido que los principios de no mentir, no robar, no traicionar, que los principios de opción preferencial por los pobres para garantizar una plena justicia social en México son lo que defienden nuestra coalición y nuestro movimiento, nuestro partido Morena”, dijo Mier Velazco.

Tras recibir el espaldarazo de los morenistas, Shamir Fernández subió al podio y con un apretón de manos fue recibido por el coordinador morenista, así como por el coordinador del PVEM, Carlos Puente; el diputado del PT, Reginaldo Sandoval, y por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que se encontraban en el lugar.

La semana pasada, el expriista anunció su salida de la bancada tricolor tras acusar que el partido ha “perdido el rumbo” y que ya no estaba de acuerdo con la dirigencia que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas.

