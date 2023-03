Diputados analizan impugnar resolución que ordena que presidente del INE sea mujer.

Entre las opciones que los diputados consideran dentro de la ruta jurídica a seguir para responder a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó modificar nuevamente la convocatoria para renovar al Consejo General del INE, se encuentra la posibilidad de presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, dijo que además de la última resolución del Tribunal, que ordenó que la quinteta de aspirantes a la presidencia del Consejo se integrara sólo por mujeres, también se recibió un requerimiento por parte de la magistrada Janine Otálora para que la Jucopo le envíe los expedientes de los 664 aspirantes que cumplieron con su registro.

El también coordinador de Morena dijo que la Junta está imposibilitada para acatar esta instrucción a causa de la primera sentencia del mismo Tribunal, en la que les ordenó no intervenir en las facultades del Comité Técnico de Evaluación, que es órgano a cargo del proceso para analizar los perfiles de las personas que se registraron para ser consejeras electorales.

“Les pedimos al Tribunal, especialmente que revisen sus sentencias, que no les cuesta nada, que revisen sus protocolos… ¿en qué están pensando? no quiero atreverme a calificar que están trasnochados, yo creo que están distraídos, que no están aplicados, no sesionan de manera regular, no le dan cumplimiento a lo que establece la ley en manera de procedimiento”, dijo en conferencia de prensa.

Mier Velazco explicó que primero se deberá dar a conocer al Pleno la nueva sentencia del TEPJF y luego la Junta de Coordinación definirá la ruta jurídica. La decisión definitiva será comunicada el próximo jueves.

Agregó que también se analizará formular una serie de preguntas al Tribunal sobre las razones que le llevaron a emitir las sentencias, pues advierte que algunas evocaron el principio de alternancia, el cual “no existe”.

“Vamos a escalarlo directamente con la presidencia del Poder Judicial, de la presidente, que en esta colaboración de poderes podríamos hacer una revisión, independientemente de que jurídicamente el día de mañana la dirección de Asuntos Jurídicos nos va a proponer la ruta que puede incluir un recurso de inconstitucionalidad, o un recurso de controversia constitucional que se puede presentar”, dijo.