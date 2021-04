Las Reglas para debatir el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en la sesión de este viernes, confrontaron a los integrantes de la Cámara de Diputados.

La presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, sometió a votación el aval del acuerdo por el que se dio por instalado el Jurado de Procedencia del caso Cabeza de Vaca, sin embargo, la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez, denunció modificaciones a las reglas, pues se ordena que solo podrán hablar seis oradores a favor y seis en contra, mientras que anteriormente no había límites.

Diputados cuestionan reglas para debatir el desafuero de García Cabeza de Vaca

“Deberían de presentarse posicionamientos de los grupos parlamentarios y no solo posturas limitadas a favor y en contra, esto violenta el proceso legislativo”, denunció, y sostuvo que el grupo parlamentario de Morena no quiere extender el debate porque “tienen prisa”.

“Por qué tanta prisa en desahogar este caso en particular que tiene que ver con el gobernador de Tamaulipas, y preguntar por qué han olvidado el caso del diputado Mauricio Toledo en donde es evidente que Morena no quiere perder la alianza con el Partido del Trabajo. Morena y el presidente están usando a la Sección Instructora y su mayoría en esta cámara, no para que se haga justicia, sino que esta sea selectiva y usarla con fines electorales persiguiendo a sus opositores”, acusó.