Diputados aprueban comparecencia de Renato Sales, fiscal de Campeche

Una intensa discusión marcó la sesión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, donde con el voto de la oposición y una diputada morenista, se acordó citar a comparecer al fiscal general de Campeche, Renato Sales Heredia.

El asunto fue aprobado pese a que Morena y sus aliados intentaron reventar la sesión con su inasistencia, a pesar de que el pasado lunes uno de sus integrantes presentó un acuerdo para que hoy se aprobara la solicitud a la ASF del informe sobre las irregularidades observadas durante el periodo en el que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, fue gobernador de Campeche.

Este asunto sí fue aprobado, luego de que el priista y presidente de la Comisión, Paulo Angulo Briceño, pidió a la bancada no votar en contra “porque no tenemos nada que esconder”.

Al inició, el también diputado tricolor, Hiram Hernández, presentó la solicitud de comparecencia del fiscal, quien durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fungió como comisionado nacional de Seguridad Pública.

El objetivo, dijo, es que se le cite el próximo martes para que justifique los resultados de la revisión de la ASF de las cuentas públicas de 2015 a 2019, en que se determina un daño al erario por la cantidad de 807 millones de pesos por el presunto robo de un equipo de espionaje.

El asunto fue aprobado por diputados de oposición y con el voto de la diputada de Morena, Adela Ramos, quien anunció que presentará una denuncia por violencia en razón de género en contra del coordinador de su bancada, Ignacio Mier, por intentar removerla de la comisión “en represalia”, previo al inicio de esta reunión.

“No es cuestión de colores, sino de justicia; no es tema de lealtad, es tema de responsabilidad. Yo vengo de votación por mayoría, no soy plurinominal, no vengo por padrinazgo… Como legisladora, jamás me prestaré a las complicidades y nunca seré comparsa de acuerdos oscuros; estoy aquí, contribuyendo al bienestar de mi país, a la transformación de mi querido México y bajo mi responsabilidad. Sé que me va a traer consecuencias y pago de facturas”, dijo la morenista.

Entre otros, la Comisión también avaló solicitar rendición de cuentas a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), por el periodo de 2019 a 2020; la comparecencia de los auditores especiales de cumplimiento financiero, de desempeño, de seguimiento, informes e investigación, de gasto federalizado y al auditor superior de la Federación, David Colmenares.

Además del reporte pormenorizado del gobierno de 'Alito', también se acordó solicitar uno por los 20 mil 90 millones de pesos observados en las cuentas públicas de 2013 a 2018, periodo en el que Manuel Velasco fue gobernador de Chiapas. También se solicitará una auditoría de hechos relacionados con la Estafa Verde.

Una de las discusiones se centró en las inconsistencias sobre el quórum, pues al inicio se apuntó que había 19 diputados asistentes, lo cual fue reclamado por las morenistas Lydia Pérez y Marisol García, que sin pertenecer a la Comisión ingresaron a la reunión y señalaron que no se contaba con la mayoría necesaria, al haber 38 lugares en el órgano.

Finalmente, Paulo Angulo Briceño acusó que Morena y sus aliados no asistieron a la sesión porque “les da miedo” que se audite al gobierno de Chiapas, a Segalmex y al fiscal de Campeche.

