Disculpa de AMLO 'visibiliza lucha que nos ha tomado décadas': Salma Luévano

La diputada Salma Luévano consideró que la disculpa que esta mañana le ofreció el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visibiliza la lucha que ha tomado décadas a personas de la diversidad sexual.

Por medio de redes sociales, la legisladora, quien es una de las dos primeras mujeres transexuales en llegar a la Cámara de Diputados, dijo que ahora falta esperar a que el mandatario la reciba.

“Hoy el presidente @lopezobrador_ me ofreció una disculpa por malgeneralizarme. Esta declaración es importantísima, pues visibiliza una lucha que nos ha tomado décadas Soy una mujer, Diputrans y eso no está a discusión. Ahora a esperar a que me reciba el presidente @JesusRCuevas”, escribió.

Hoy el presidente @lopezobrador_ me ofreció una disculpa por malgeneralizarme. Esta declaración es importantísima, pues visibiliza una lucha que nos ha tomado décadas

Soy una mujer, Diputrans y eso no está a discusión.

Ahora a esperar a que me reciba el presidente @JesusRCuevas pic.twitter.com/tlDOJEcBNP — Salma Luévano Luna (@SalmaLuevano) January 9, 2024

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR