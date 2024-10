Discusión de la reforma energética va para largo, es una reforma clave: Monreal

Este miércoles en sesión ordinaria se discute el dictamen de la reforma energética en la cámara de diputados, para Ricardo Monreal, se trata de un día importante “para quienes creemos que el estado debe recuperar y ser rector de la economía, para mí este día es muy importante, estas reformas son claves, no solo porque así no lo pidieron los electores en las urnas sino porque la mayoría del pueblo de México cree que es el estado el responsable de generar energía”, dijo.

En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara Baja, donde Morena y sus aliados tienen mayoría para votar cualquier tema, se citó a la sesión ordinaria desde las 11 horas, para discutir el Dictamen a discusión de la Comisión de Puntos Constitucionales, aunque hasta medio día no había dado inicio tal encuentro.

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/A2RgfnjCbr — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 9, 2024

El dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de áreas y empresas estratégicas, entusiasma al líder morenista, pues asegura que aunque no será una discusión fácil como la que se dio el martes en materia ferroviaria, confía en la sensatez de los legisladores.

“Se modifican algunos puntos, vamos a hacer ley reglamentaria para garantizarle a los inversionistas extranjeros o nacionales la certeza de que no se les va a afectar su inversión; primero va la reforma constitucional, luego sigue todo el proceso que ustedes ya conocen, se aprueba por el senado para la legislatura, regresa y aquí se promulga, inicia la vigencia y después la ley reglamentaria”, señaló.

Claudia Sheinbaum no esperó más de 10 días y este miércoles 9 de octubre inició la reforma constitucional en materia energética, con lo que el dictamen del expresidente Andrés Manuel López Obrador para modificar tres Artículos de la Carta Magna se programó para su debate a aprobación en San Lázaro.

LMCT