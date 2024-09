Discusión de reforma judicial comenzará a las 16:00 horas en sede alterna de diputados

El coordinador del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que la sesión para debatir la reforma judicial comenzará en punto de las 16;00 horas de este 3 de septiembre y contará con la presencia de legisladores de oposición.

Ricardo Ávila confirmó la realización de la sesión en la sede alterna de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixiuhca.

“El orden del día que va a consistir en lo siguiente: a las 4 de la tarde iniciamos la sesión ordinaria, aquí en la sede autorizada, sede alterna autorizada. Luego iniciaremos las rondas reglamentarias de seis en favor y seis en contra. Hasta que concluya al debate en lo general se preguntará si se continúan otras rondas”, informó Ricardo Monreal.

Ernestina Godoy: En el Senado se discutirá la reforma judicial sin obviar ningún trámite pero sin escuchar voces disidentes

Ernestina Godoy, quién será la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado de la República, aseguró que se trabajará “rápido” pero no se obviará ningún trámite del proceso legislativo en torno a la reforma al Poder Judicial y anticipó que en el Senado no se escucharán las voces disidentes a la reforma.

La próxima consejera jurídica del Ejecutivo Federal, aclaró que en la Cámara Alta se seguirá acorde a la ley el proceso de análisis y dictamen de la reforma al PJ, “va de una manera escrupulosa, vamos a seguir los tiempos de los procesos parlamentarios. Todo lo que se tiene que hacer”.

Aseguró en atención a medios que “ningún trámite se va a obviar” y dijo que “vamos a trabajar rápido, sin saltarse el proceso” legislativo, luego de que llegue el dicten proveniente de la Cámara de Diputados; acotó que aún desconoce cuándo pueda llegar la minuta de la Cámara de origen.

Quien conducirá el proceso legislativo de la reforma al Poder Judicial en el Senado y estará al frente de la Comisión de Puntos Constitucionales durante un mes, aclaró, la reforma fue suficientemente discutida en escuelas y universidades en las que participaron los estudiantes de Derecho, y también ocurrió en la Cámara de Diputados.

Explicó que “ya en este momento es difícil que escuchemos a alguien”, luego de que, en días pasados, jóvenes universitarios solicitaran dialogo con el poder legislativo para hacer la reforma más integral y menos drástica.

De igual forma, envió un mensaje a las y los trabajadores del Poder Judicial en el que afirma que no existe “ningún menoscabo en los derechos de los trabajadores. Es un tema en el que se está proponiendo la elección popular de jueces, magistrados y ministros y no tiene nada que ver con los trabajadores o con la carrera judicial. No tiene de que preocuparse”.

Adelantó que el Senado tomará previsiones para tener sedes alternas en caso de un bloqueo a las instalaciones de la Cámara Alta, como ocurrió en San Lázaro, para que “la discusión se dé en un lugar autorizado”.

