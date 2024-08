Dos visitas diferente recibimiento

Y nos cuentan que durante la visita que, se ha informado, realizará el presidente de Argentina, Javier Milei a México para participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora, un foro convocado por el derechista Eduardo Verástegui, es muy probable que se vea la cara opuesta de lo que fue la visita de la adversaria del primero, Cristina Fernández. Esta última fue arropada por Morena y reunida con las principales figuras de ese partido. Además, en la CDMX la declararon huésped distinguida. Ha quedado claro que Milei no tendrá restricción alguna de parte del Gobierno para venir, aunque tampoco podría esperarse lo que pasó con Cristina. Por lo pronto, es un hecho que Milei no será recibido por el Presidente López Obrador. “No, porque no coincido con su manera de pensar y su manera de ser”, declaró, aunque también dijo que “éste es un país libre, no hay censura, no hay persecución, hay libertades plenas”.