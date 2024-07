Sauri anuncia movilizaciones y presentación de recursos legales para evitar que Alito se apropie del PRI

La exdirigente nacional del PRI, Dulce María Sauri anunció que los priistas inconformes recurrirán a la vía de la movilización, así como la impugnación por la vía legal, para frenar la intención de Alejandro Moreno Cárdenas para reelegirse al frente del partido por dos periodos más hasta 2032.

Informó que junto con los exlíderes del tricolor, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa preparan los recursos para impugnar los acuerdos aprobados en la pasada Asamblea General, entre ellos modificar los estatutos para permitir la reelección por dos periodos de cuatro años del presidente y secretaria general.

A través de una carta difundida este miércoles, Sauri Riancho pidió a los demás exdirigentes del PRI suscribir las acciones legales en contra de la permanencia de Alito Moreno al frente del Comité Ejecutivo Nacional, si lo estiman pertinente.

“Después de la Asamblea del domingo pasado se abren dos caminos para tratar de evitar que se consume la apropiación del partido por parte de Alejandro Moreno: uno, la movilización priista en rechazo de la reelección de AMC a través de diversas formas y dos, la impugnación x la vía legal.

“Está última estamos comenzando a desarrollarla tres de los expresidentes: Pedro Joaquín, Enrique Ochoa y yo. Van a haber numerosos recursos para impugnar. Les tendré al tanto para que, si lo estiman pertinente, los suscriban”, destacó.

Más adelante, Dulce María Sauri señaló que Moreno Cárdenas “me ha amenazado con expulsarme del PRI. No tendría argumento más que mi oposición a que se consume el atraco al partido que quiere realizar. Yo no me voy del PRI pero si me expulsa, me lo llevaré en mi corazón”, advirtió.

